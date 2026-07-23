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Північну об’їзну Житомира розширять до чотирьох смуг

Північну об’їзну Житомира розширять до чотирьох смуг
Північну об’їзну Житомира розширять до чотирьох смуг

На Північному обході Житомира триває підготовчий етап реконструкції ділянки траси М-06 Київ — Чоп. У межах робіт 22-кілометрову ділянку магістралі планують розширити з двох до чотирьох смуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Роботи ведуть на об’їзній дорозі між селами Глибочиця та Іванівка. Наразі там улаштовують дренажний шар, геосинтетичний матеріал та основу дорожнього одягу.

Паралельно дорожники розбирають наявне цементобетонне покриття на лівому проїзді та розчищають територію від чагарнику.

Фото 2 — Північну об’їзну Житомира розширять до чотирьох смуг

У межах реконструкції передбачено не лише розширення дороги до чотирьох смуг. Також планують облаштувати шумоізоляцію, водовідведення, тротуари та автобусні зупинки.

В Агентстві відновлення зазначають, що розширення ділянки має підвищити безпеку руху, скоротити час у дорозі та впорядкувати транспортні потоки.

Північний обхід Житомира є частиною міжнародної траси М-06 Київ — Чоп. Ця ділянка проходить повз обласний центр і є найвужчим відрізком міжнародної дороги на всій її протяжності.

Будівництво обходу Житомира відновили у травні 2026 року. До цього роботи були зупинені ще у 2020 році.

Після завершення реконструкції основні транспортні потоки мають винести за межі Житомира, а місто перестане бути транзитним коридором для тисяч автомобілів щодня.

Зауважимо, Україні бракує 47 млрд грн на дороги, а ліквідація Дорожнього фонду після початку повномасштабного вторгнення стала головною перешкодою для системного відновлення доріг та залучення іноземних інвестицій.

Автор:
Тетяна Гойденко