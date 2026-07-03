Будет ли дефицит горючего в Украине: в правительстве объяснили, что изменится на АЗС

На сегодня в Украине отсутствует дефицит горюче-смазочных материалов для гражданского сектора. Отечественный рынок полностью обеспечен ресурсом, импортные контракты выполняются, а логистические цепочки работают в штатном режиме.

Как пишет Delo.ua, об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

По его словам, Кабмин совместно с Минэнерго, областными военными администрациями и трейдерами осуществляет ежедневную координацию для обеспечения бесперебойной поставки нефтепродуктов в регионы.

Учитывая вызовы безопасности, сейчас власти и бизнес прорабатывают альтернативные модели дистрибуции.

В частности, рассматриваются варианты оперативного подвоза топлива потребителям без создания и накопления значительных запасов в традиционных местах хранения (нефтебазах).

Кроме того, правительство ведет диалог с профильными игроками рынка по внедрению дополнительных финансовых инструментов. Обсуждается возможность создания специального механизма страхования или формирования совместного фонда, за счет которого будут финансироваться меры по повышению устойчивости топливного рынка Украины.

"Мы понимаем, насколько это болезненный вопрос для бизнеса и населения. В то же время уверены, что, как и во время кризиса, связанного с ситуацией в Ормузском проливе, когда удалось предотвратить дефицит горючего, так и в этот раз мы достойно пройдем этот вызов", - отметил Соболев.

Напомним, за последние два месяца в Украине сгорело более 150 автозаправочных комплексов, почти еженедельно атаки подвергаются нефтебазам и другим объектам топливной инфраструктуры. При этом проблем с топливом, как сейчас в России из-за украинских ударов, нет из-за диверсифицированного топливного рынка, десятков поставщиков, различных маршрутов импорта и разветвленной логистики.