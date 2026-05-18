Россия атаковала АЗС "Укрнафты": есть раненые
Ночью 18 мая сразу несколько российских дронов ударили по объектам критической инфраструктуры группы "Нафтогаза" Днепропетровской области. Полностью уничтожен автозаправочный комплекс UKRNAFTA.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Там отметили, что из-за продолжающихся обстрелов невозможно полностью оценить масштабы разрушений.
Среди атакуемых объектов оказался автозаправочный комплекс UKRNAFTA.
Помещения АЗК и оборудования станции полностью уничтожены.
Также двое работниц получили травмы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
В "Нафтогазе" подчеркнули, что все атакованные объекты являются исключительно гражданской инфраструктурой и не имеют никакого отношения к военным целям.
Напомним, UKRNAFTA стала лидером розничного рынка горючего в Украине, опередив ОККО и WOG. В апреле сеть АЗС компании заняла первое место по объемам реализации, продав около 120 млн. литров горючего.
Сеть АЗС UKRNAFTA входит в состав группы "Нефтегаз".
О "Нафтогазе"
Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".
В ночь с 4 на 5 мая россияне массированно атаковали объекты группы "Нафтогаз". На Полтавщине и Харьковщине обстрелы подверглись газодобывающим предприятиям. Погибли сотрудники и сотрудники ГСЧС.