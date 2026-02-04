- Категорія
6 тисяч перевірок і 464 млн грн штрафів: податкова відзвітувала про результати боротьби з тіньовим ринком пального
У рамках боротьби з тіньовим ринком пального протягом 2025 року було проведено понад 6 тисяч перевірок, скасовано 886 ліцензій на торгівлю пальним і застосовано штрафів на 464 млн грн.
Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о.голови Державної податкової служби України Леся Карнаух на сторінці у FaceBook.
"Тіньовий ринок пального – це не дрібне порушення. Це про значні втрати бюджету, менше ресурсу для фінансування оборони, відновлення та соціальних виплат", - наголосила очільниця ДПС.
За її словами, подолання нелегального обігу пального потребує системних рішень, а не точкових заходів.
Що зробила податкова
Карнаух розповіла, що у рамках боротьби з тіньовим ринком у 2025 році ДПС:
- провела 6 015 фактичних перевірок;
- виявила 5 349 порушень;
- застосувала штрафи на 463,7 млн грн;
- припинила дію 886 ліцензій з незаконного обігу;
- вилучила пального та обладнання на мільйони гривень.
Карнаух зазначила, що податкова системно моніторить діяльність автозаправних станцій
Під час перевірок фіксуються:
- продаж необлікованого пального,
- відсутність документів про походження,
- порушення фіскального обліку.
"ДПС активно користується інформацію, яка надходить від громадян для виявлення нелегальних схем: звернення та скарги споживачів стають підставою для проведення перевірок. Про факти торгівлі пальним без ліцензій або з порушенням фіскального обліку можна повідомити через офіційні канали зв’язку", - підкреслила Карнаух.
Вона додала, що також ДПС перевіряє, як платники з ліцензіями дотримуються вимог щодо рівня зарплат працівників.
Нагадаємо, з 1 жовтня мережі АЗС змушені платити співробітникам не менше 12-16 тис. грн. Цей закон ухвалили, щоб закрити лазівку, що дозволяла мережам АЗС оптимізувати податки, занижуючи офіційний рівень зарплатні працівників.
Раніше повідомлялося, що в Україні найбільше нелегальних АЗС знаходяться у п’яти регіонах: Львівській, Одеській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.