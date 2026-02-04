6 тисяч перевірок і 464 млн грн штрафів: податкова відзвітувала про результати боротьби з тіньовим ринком пального

У рамках боротьби з тіньовим ринком пального протягом 2025 року було проведено понад 6 тисяч перевірок, скасовано 886 ліцензій на торгівлю пальним і застосовано штрафів на 464 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о.голови Державної податкової служби України Леся Карнаух на сторінці у FaceBook.

"Тіньовий ринок пального – це не дрібне порушення. Це про значні втрати бюджету, менше ресурсу для фінансування оборони, відновлення та соціальних виплат", - наголосила очільниця ДПС.

За її словами, подолання нелегального обігу пального потребує системних рішень, а не точкових заходів.

Що зробила податкова

Карнаух розповіла, що у рамках боротьби з тіньовим ринком у 2025 році ДПС:

провела 6 015 фактичних перевірок;

виявила 5 349 порушень;

застосувала штрафи на 463,7 млн грн;

припинила дію 886 ліцензій з незаконного обігу;

вилучила пального та обладнання на мільйони гривень.

Карнаух зазначила, що податкова системно моніторить діяльність автозаправних станцій

Під час перевірок фіксуються:

продаж необлікованого пального,

відсутність документів про походження,

порушення фіскального обліку.

"ДПС активно користується інформацію, яка надходить від громадян для виявлення нелегальних схем: звернення та скарги споживачів стають підставою для проведення перевірок. Про факти торгівлі пальним без ліцензій або з порушенням фіскального обліку можна повідомити через офіційні канали зв’язку", - підкреслила Карнаух.

Вона додала, що також ДПС перевіряє, як платники з ліцензіями дотримуються вимог щодо рівня зарплат працівників.

Нагадаємо, з 1 жовтня мережі АЗС змушені платити співробітникам не менше 12-16 тис. грн. Цей закон ухвалили, щоб закрити лазівку, що дозволяла мережам АЗС оптимізувати податки, занижуючи офіційний рівень зарплатні працівників.

Раніше повідомлялося, що в Україні найбільше нелегальних АЗС знаходяться у п’яти регіонах: Львівській, Одеській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.