- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине презентовали демоверсию системы "еТютюн": как будет работать цифровой контроль
В Украине представили демоверсию информационно-коммуникационной системы "еТютюн", что знаменует переход государства к цифровому и системному контролю за табачным рынком.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Система призвана заменить устаревшие бумажные отчеты современным цифровым решением, объединяя государство, бизнес и общество в едином информационном поле.
Функционал и возможности цифровой платформы
Ключевым моментом презентации стала демонстрация работы платформы, где в рамках одного интерфейса совмещаются все необходимые процессы:
- представление производителями отчетности об ингредиентах и выбросах в электронном формате;
- централизованное скопление и анализ данных;
- формирование открытых наборов информации;
- интеграция с другими государственными регистрами и сервисами.
Фактически "еТютюн" создает цифровую экосистему, которая интегрируется с другими государственными реестрами и сервисами, позволяя избежать дублирования информации и сделать процесс отчетности максимально эффективным.
Как отметил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук, страна постепенно отказывается от бумажных процедур и переходит к цифровым решениям.
"Причина проста – обязательства перед ЕС и потребность в реальном контроле за тем, что потребляют люди. Именно поэтому Госпродпотребслужба инициировала создание системы "еТютюн" - инструмента, который должен объединить бизнес, государство и общество в едином информационном поле", - подчеркнул Ткачук.
Напомним, Кабмин официально приступил к внедрению цифровой платформы "еТютюн", которая кардинально изменит правила отчетности для производителей и импорторов табачных изделий.