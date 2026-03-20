В Украине презентовали демоверсию системы "еТютюн": как будет работать цифровой контроль

еТютюн
Государство представило систему для электронной отчетности производителей табака / Укринформ

В Украине представили демоверсию информационно-коммуникационной системы "еТютюн", что знаменует переход государства к цифровому и системному контролю за табачным рынком.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Система призвана заменить устаревшие бумажные отчеты современным цифровым решением, объединяя государство, бизнес и общество в едином информационном поле.

Функционал и возможности цифровой платформы

Ключевым моментом презентации стала демонстрация работы платформы, где в рамках одного интерфейса совмещаются все необходимые процессы:

  • представление производителями отчетности об ингредиентах и выбросах в электронном формате;
  • централизованное скопление и анализ данных;
  • формирование открытых наборов информации;
  • интеграция с другими государственными регистрами и сервисами.

Фактически "еТютюн" создает цифровую экосистему, которая интегрируется с другими государственными реестрами и сервисами, позволяя избежать дублирования информации и сделать процесс отчетности максимально эффективным.

Как отметил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук, страна постепенно отказывается от бумажных процедур и переходит к цифровым решениям.

"Причина проста – обязательства перед ЕС и потребность в реальном контроле за тем, что потребляют люди. Именно поэтому Госпродпотребслужба инициировала создание системы "еТютюн" - инструмента, который должен объединить бизнес, государство и общество в едином информационном поле", - подчеркнул Ткачук.

Напомним, Кабмин официально приступил к внедрению цифровой платформы "еТютюн", которая кардинально изменит правила отчетности для производителей и импорторов табачных изделий.

Автор:
Татьяна Бессараб