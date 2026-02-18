В Украине официально запускают цифровую платформу “еТютюн”: что изменится

Кабинет Министров Украины официально приступил к внедрению цифровой платформы “еТютюн”, которая кардинально изменит правила отчетности для производителей и импорторов табачных изделий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Цифровизация вместо бумаги и Excel

Ранее информация о том, из чего на самом деле состоят табачные изделия, терялась в стопках бумажных отчетов и бесконечных Excel-таблицах. Это создавало "серые зоны".

Реформа основывается на принципах цифровой безбарьерности и сервисного подхода:

Для людей право на правду. Данные об ингредиентах и объемах выбросов станут публичными. Каждый сможет в несколько щелчков узнать реальный состав продукции, не полагаясь на рекламные заявления.

Для бизнеса – сервис вместо бюрократии. Электронная подача документов через специальный портал устраняет риск потери папок, снимает административное давление и обеспечивает автоматическую проверку отчетов.

Для государства прозрачный контроль. Кабмин получает реальную картину рынка, позволяющую минимизировать коррупционные риски и эффективно мониторить деятельность отрасли.

Как это будет работать

Вместо "ручного управления" внедряется жесткий алгоритм. Бизнес представляет отчетность через специальный портал.

Система работает как смартфильтр: она мгновенно валидирует данные.

Если отчет содержит ошибку или неполные данные, он просто не будет принят. Это гарантирует честность рынка, где прозрачность становится автоматической настройкой, а не формальностью.

Напомним, в Украине растет нелегальный рынок табачной продукции. По данным "Kantar Украина", в октябре 2025 года доля нелегальных сигарет в Украине снова выросла и достигла 17,8%.