В Украине официально запускают цифровую платформу “еТютюн”: что изменится
Кабинет Министров Украины официально приступил к внедрению цифровой платформы “еТютюн”, которая кардинально изменит правила отчетности для производителей и импорторов табачных изделий.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Цифровизация вместо бумаги и Excel
Ранее информация о том, из чего на самом деле состоят табачные изделия, терялась в стопках бумажных отчетов и бесконечных Excel-таблицах. Это создавало "серые зоны".
Реформа основывается на принципах цифровой безбарьерности и сервисного подхода:
- Для людей право на правду. Данные об ингредиентах и объемах выбросов станут публичными. Каждый сможет в несколько щелчков узнать реальный состав продукции, не полагаясь на рекламные заявления.
- Для бизнеса – сервис вместо бюрократии. Электронная подача документов через специальный портал устраняет риск потери папок, снимает административное давление и обеспечивает автоматическую проверку отчетов.
- Для государства прозрачный контроль. Кабмин получает реальную картину рынка, позволяющую минимизировать коррупционные риски и эффективно мониторить деятельность отрасли.
Как это будет работать
Вместо "ручного управления" внедряется жесткий алгоритм. Бизнес представляет отчетность через специальный портал.
Система работает как смартфильтр: она мгновенно валидирует данные.
Если отчет содержит ошибку или неполные данные, он просто не будет принят. Это гарантирует честность рынка, где прозрачность становится автоматической настройкой, а не формальностью.
Напомним, в Украине растет нелегальный рынок табачной продукции. По данным "Kantar Украина", в октябре 2025 года доля нелегальных сигарет в Украине снова выросла и достигла 17,8%.