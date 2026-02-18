В Україні офіційно запускають цифрову платформу "еТютюн": що зміниться

Кабінет Міністрів України офіційно розпочав впровадження цифрової платформи “еТютюн”, яка кардинально змінить правила звітності для виробників та імпорторів тютюнових виробів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Цифровізація замість паперу та Excel

Раніше інформація про те, з чого насправді складаються тютюнові вироби, губилася в стосах паперових звітів та нескінченних Excel-таблицях. Це створювало "сірі зони".

Реформа базується на принципах цифрової безбар’єрності та сервісного підходу:

Для людей — право на правду. Дані про інгредієнти та обсяги викидів стануть публічними. Кожен зможе у кілька кліків дізнатися реальний склад продукції, не покладаючись на рекламні заяви.

Дані про інгредієнти та обсяги викидів стануть публічними. Кожен зможе у кілька кліків дізнатися реальний склад продукції, не покладаючись на рекламні заяви. Для бізнесу — сервіс замість бюрократії. Електронна подача документів через спеціальний портал усуває ризик втрати папок, знімає адміністративний тиск та забезпечує автоматичну перевірку звітів.

Електронна подача документів через спеціальний портал усуває ризик втрати папок, знімає адміністративний тиск та забезпечує автоматичну перевірку звітів. Для держави — прозорий контроль. Кабмін отримує реальну картину ринку, що дозволяє мінімізувати корупційні ризики та ефективно моніторити діяльність галузі.

Як це працюватиме

Замість "ручного управління" впроваджується жорсткий алгоритм. Бізнес подає звітність через спеціальний портал.

Система працює як смартфільтр: вона миттєво валідує дані.

Якщо звіт містить помилку або неповні дані, він просто не буде прийнятий. Це гарантує чесність ринку, де прозорість стає автоматичним налаштуванням, а не формальністю.

Нагадаємо, в Україні зростає нелегальний ринок тютюнової продукції. За даними "Kantar Україна", у жовтні 2025 року частка нелегальних сигарет в Україні знову зросла й сягнула 17,8%.