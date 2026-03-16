БЕБ ліквідувало підпільну тютюнову фабрику в Умані: вилучено майна на 30 млн грн (ФОТО)

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які налагодили незаконний випуск сигарет – приблизно 50 тисяч пачок на добу. Орієнтовна вартість вилученого майна, обладнання та сировини становить близько 30 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба БЕБ.

Як працювало підпільне виробництво?

Слідство встановило, що до складу групи входило семеро мешканців Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей. Незаконну діяльність організували у складському приміщенні на околиці Умані. На об’єкті встановили промислові лінії, що забезпечували повний цикл виготовлення сигарет відомих українських та європейських брендів.

В Умані ліквідували підпільну тютюнову фабрику



Для забезпечення безперервної роботи підприємство оснастили резервними джерелами живлення. Потужність цеху дозволяла виготовляти приблизно 50 тисяч пачок сигарет на добу. Готову продукцію збували через роздрібні торговельні мережі в різних регіонах України.

Результати обшуків та вилучене майно

Під час проведення слідчих дій детективи виявили та вилучили:

лінію повного циклу для виробництва тютюнових виробів;

майже 296 тисяч пачок готових сигарет;

95 мішків ферментованого тютюну;

пакувальні матеріали для різних брендів;

готівкові кошти у сумі понад 36 тисяч доларів США;

вантажний автомобіль, мобільні телефони та чорнові записи.

Правоохоронці вилучили понад 36000 доларів



Наразі триває досудове розслідування для встановлення повного кола осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області перед судом постане власник фермерського господарства, який організував масштабне підпільне виробництво тютюнової сировини.