БЕБ ликвидировало подпольную табачную фабрику в Умани: изъято имущества на 30 млн грн (ФОТО)

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, наладивших незаконный выпуск сигарет – примерно 50 тысяч пачек в сутки. Примерная стоимость изъятого имущества, оборудования и сырья составляет около 30 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Как работало подпольное производство?

Следствие установило, что в состав группы входили семь жителей Черкасской, Одесской и Днепропетровской областей. Незаконную деятельность организовали в складском помещении на окраине Умани. На объекте установили промышленные линии, обеспечивающие полный цикл производства сигарет известных украинских и европейских брендов.

Для обеспечения непрерывной работы предприятие оснастили резервными источниками питания. Мощность цеха позволяла производить примерно 50 тысяч пачек сигарет в сутки. Готовую продукцию продавали через розничные торговые сети в разных регионах Украины.

Результаты обысков и изъятое имущество

В ходе проведения следственных действий детективы обнаружили и изъяли:

линию полного цикла для производства табачных изделий;

почти 296 тысяч пачек готовых сигарет;

95 мешков ферментированного табака;

упаковочные материалы для разных брендов;

наличные денежные средства на сумму свыше 36 тысяч долларов США;

грузовик, мобильные телефоны и черные записи.

В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления полного круга лиц, причастных к незаконной деятельности и привлечения их к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области перед судом предстанет владелец фермерского хозяйства, организовавший масштабное подпольное производство табачного сырья.