Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Наличный курс:

USD

44,40

44,30

EUR

51,30

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

БЕБ ликвидировало подпольную табачную фабрику в Умани: изъято имущества на 30 млн грн (ФОТО)

БЭБ ликвидировало подпольную табачную фабрику в Черкасской области

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, наладивших незаконный выпуск сигарет – примерно 50 тысяч пачек в сутки. Примерная стоимость изъятого имущества, оборудования и сырья составляет около 30 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Как работало подпольное производство?

Следствие установило, что в состав группы входили семь жителей Черкасской, Одесской и Днепропетровской областей. Незаконную деятельность организовали в складском помещении на окраине Умани. На объекте установили промышленные линии, обеспечивающие полный цикл производства сигарет известных украинских и европейских брендов.

Фото 2 — БЕБ ликвидировало подпольную табачную фабрику в Умани: изъято имущества на 30 млн грн (ФОТО)
Для обеспечения непрерывной работы предприятие оснастили резервными источниками питания. Мощность цеха позволяла производить примерно 50 тысяч пачек сигарет в сутки. Готовую продукцию продавали через розничные торговые сети в разных регионах Украины.

Результаты обысков и изъятое имущество

В ходе проведения следственных действий детективы обнаружили и изъяли:

  • линию полного цикла для производства табачных изделий;
  • почти 296 тысяч пачек готовых сигарет;
  • 95 мешков ферментированного табака;
  • упаковочные материалы для разных брендов;
  • наличные денежные средства на сумму свыше 36 тысяч долларов США;
  • грузовик, мобильные телефоны и черные записи.
Фото 3 — БЕБ ликвидировало подпольную табачную фабрику в Умани: изъято имущества на 30 млн грн (ФОТО)
В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления полного круга лиц, причастных к незаконной деятельности и привлечения их к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области перед судом предстанет владелец фермерского хозяйства, организовавший масштабное подпольное производство табачного сырья.

Автор:
Татьяна Ковальчук