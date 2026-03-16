БЕБ ликвидировало подпольную табачную фабрику в Умани: изъято имущества на 30 млн грн (ФОТО)
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, наладивших незаконный выпуск сигарет – примерно 50 тысяч пачек в сутки. Примерная стоимость изъятого имущества, оборудования и сырья составляет около 30 млн грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Как работало подпольное производство?
Следствие установило, что в состав группы входили семь жителей Черкасской, Одесской и Днепропетровской областей. Незаконную деятельность организовали в складском помещении на окраине Умани. На объекте установили промышленные линии, обеспечивающие полный цикл производства сигарет известных украинских и европейских брендов.
Для обеспечения непрерывной работы предприятие оснастили резервными источниками питания. Мощность цеха позволяла производить примерно 50 тысяч пачек сигарет в сутки. Готовую продукцию продавали через розничные торговые сети в разных регионах Украины.
Результаты обысков и изъятое имущество
В ходе проведения следственных действий детективы обнаружили и изъяли:
- линию полного цикла для производства табачных изделий;
- почти 296 тысяч пачек готовых сигарет;
- 95 мешков ферментированного табака;
- упаковочные материалы для разных брендов;
- наличные денежные средства на сумму свыше 36 тысяч долларов США;
- грузовик, мобильные телефоны и черные записи.
В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления полного круга лиц, причастных к незаконной деятельности и привлечения их к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области перед судом предстанет владелец фермерского хозяйства, организовавший масштабное подпольное производство табачного сырья.