720 тысяч пачек сигарет ежедневно: БЭБ разоблачило масштабную подпольную фабрику с миллиардными доходами

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили масштабное нелегальное производство табачных изделий в Черновцах. Две линии производили около 5 тысяч сигарет в минуту каждая. Ежемесячный незаконный доход подпольной фабрики составлял более 1 миллиарда гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Подпольное производство

Следствием установлено, что в состав наладившей масштабное подпольное производство группы входило около 40 человек. Они производили сигареты с фильтром под видом известных международных брендов. Незаконную фабрику обустроили в складском помещении областного центра, где разместили промышленное оборудование и обеспечили полный технологический цикл производства продукции.

подпольная табачная фабрика в Черновцах / БЄБ

Для обеспечения непрерывного цикла производства помещение было оборудовано промышленными генераторами. Организаторы создали условия для круглосуточного проживания сотрудников непосредственно на территории объекта. Мощности оборудования позволяли производить до 720 тысяч пачек сигарет ежедневно.

Результаты обысков

Во время проведения следственных действий детективы изъяли:

две производственные линии полного цикла для изготовления и упаковки сигарет;

750 тысяч пачек готовых сигарет разных торговых марок;

149 ящиков ферментированного табака;

упаковочные материалы, рулоны бумаги, фильтр-палочки и полиграфическая продукция с логотипами мировых брендов.

Общая стоимость изъятого оборудования, сырья и готовой продукции по предварительным оценкам превышает 200 млн. гривен.

Юридическая квалификация

Уголовное производство расследуется по статье 204 Уголовного кодекса Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров". В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению полного круга лиц, причастных к организации схемы.

Напомним, в марте БЭБ разоблачил в группу лиц, наладивших незаконный выпуск сигарет – примерно 50 тысяч пачек в сутки. Примерная стоимость изъятого имущества, оборудования и сырья составляет около 30 млн грн.