В Україні спростили правила будівництва та відбудови: що зміниться для забудовників

Міністерство розвитку громад та територій ініціювало комплексне реформування будівельної галузі. Ухвалені рішення спрямовані на спрощення регулювання у сфері будівництва та прискорення реалізації проєктів відбудови.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Головна мета цих нововведень — прибрати бюрократичні пастки, які роками гальмували розвиток галузі та заважали швидкому відновленню країни.

Тепер правила гри стають зрозумілими для всіх: від великих забудовників до громад, які прагнуть якнайшвидше відбудувати зруйноване житло та інфраструктуру.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба наголосив, що оновлення логіки роботи галузі дозволить не лише прискорити відбудову, а й зробити її прозорою та привабливою для інвесторів.

Ключові зміни

Швидкі закупівлі через рамкові угоди

Для проєктів за державні кошти запроваджується механізм рамкових угод. Це дозволяє заздалегідь відібрати кваліфікованих підрядників, щоб миттєво обирати виконавця для конкретного об'єкта. Такий підхід значно прискорює старт відбудови житла та критичної інфраструктури.

Ринкові ціни та прозорі зарплати

Реформа змінює ціноутворення: тепер кошториси мають відповідати реальним ринковим витратам та рівню оплати праці. Це допоможе подолати тіньові схеми та підвищити прозорість галузі. Додатково запускається відкрита база даних цін на будівельні матеріали в системі ЄДЕССБ.

Свобода вибору дозвільного органу

Замовники будівництва тепер можуть самостійно обирати, де отримувати послуги — у місцевій владі чи в державній інспекції (ДІАМ). Цей експериментальний крок створює здорову конкуренцію, прибирає монополію на видачу дозволів та скорочує строки оформлення документів.

Спрощене оскарження бюрократичних відмов

Запроваджено механізм швидкого оскарження необґрунтованих відмов у наданні містобудівних умов. Раніше цей процес тривав місяцями, блокуючи проєкти. Тепер, якщо відмова визнана безпідставною, забудовник може продовжувати проєктування без повторного отримання цього документа.

Розблокування будівництва біля аеродромів

Уряд врегулював питання забудови приаеродромних територій, що було заблоковане через відсутність сертифікатів у аеродромів під час війни. Новий порядок взаємодії між органами авіації, оборони та містобудування дозволяє відновити роботи в цих зонах без ризику для безпеки.

Раніше Міністерство розвитку громад та територій України запустило тестування Бази даних цін на будівельну продукцію із застосуванням Кодифікатора будівельної продукції.