В Украине упростили правила строительства: что изменится для застройщиков

Министерство развития общин и территорий инициировало комплексное реформирование строительной отрасли. Принятые решения направлены на упрощение регулирования в сфере строительства и ускорение реализации проектов восстановления.

Главная цель этих нововведений — убрать бюрократические ловушки, годами тормозившие развитие отрасли и мешавшие быстрому восстановлению страны.

Теперь правила игры становятся понятными всем: от крупных застройщиков до общин, стремящихся как можно быстрее отстроить разрушенное жилье и инфраструктуру.

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба подчеркнул, что обновление логики работы отрасли позволит не только ускорить восстановление, но и сделать его прозрачным и привлекательным для инвесторов.

Ключевые изменения

Быстрые закупки через рамочные соглашения

Для проектов на государственные средства вводится механизм рамочных соглашений. Это позволяет заранее отобрать квалифицированных подрядчиков, чтобы мгновенно выбирать исполнителя для конкретного объекта. Такой подход значительно ускоряет старт восстановления жилья и критической инфраструктуры.

Рыночные цены и прозрачные зарплаты

Реформа изменяет ценообразование: теперь сметы должны соответствовать реальным рыночным затратам и уровню оплаты труда. Это поможет преодолеть теневые схемы и повысить прозрачность отрасли. Дополнительно запускается открытая база данных цен на строительные материалы в системе ЕГЭСБ.

Свобода выбора разрешительного органа

Заказчики строительства теперь могут самостоятельно выбирать, где получать услуги — в местных властях или государственной инспекции (ДИАМ). Этот экспериментальный шаг создает здоровую конкуренцию, убирает монополию на выдачу разрешений и сокращает сроки оформления документов.

Упрощенное обжалование бюрократических отказов

Введен механизм быстрого обжалования необоснованных отказов в предоставлении градостроительных условий. Ранее этот процесс длился месяцами, блокируя проекты. Теперь, если отказ признан безосновательным, застройщик может продолжать проектирование без повторного получения этого документа.

Разблокировка строительства у аэродромов

Правительство урегулировало вопрос застройки приаэродромных территорий, что было заблокировано из-за отсутствия сертификатов у аэродромов во время войны. Новый порядок взаимодействия между органами авиации, обороны и градостроительства позволяет возобновить работы в этих зонах без риска безопасности.

Ранее Министерство развития общин и территорий Украины запустило тестирование базы данных цен на строительную продукцию с применением Кодификатора строительной продукции.