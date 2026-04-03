Минразвития запускает тестирование базы цен на строительную продукцию

Министерство развития общин и территорий запускает тестирование Базы данных цен на строительную продукцию с применением Кодификатора строительной продукции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

К участию в тестировании могут приобщиться заказчики строительства, проектные и подрядные организации, сметчики, изготовители строительных материалов, а также разработчики сметного программного обеспечения.

В рамках тестирования участники смогут проверить формирование сметной документации, анализ цен, расчет договорной стоимости строительства, формирование актов выполненных работ, использование кодов Кодификатора строительной продукции, а также интеграцию системы со сметным программным обеспечением.

В министерстве отмечают, что запуск тестового режима преследует цель отработки функционала системы и повышения прозрачности ценообразования в строительной отрасли.

Вступить в тестирование могут все заинтересованные участники рынка, заполнив соответствующую анкету.

Заметим, что в 2025 году объем строительного рынка Украины вырос на 24% по сравнению с предыдущим годом и достиг 248 млрд грн (5,3 млрд евро). Несмотря на положительную динамику, этот показатель остается на 34% ниже уровня 2021 года, когда рынок оценивался в 8 млрд евро.