Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мінрозвитку запускає тестування бази цін на будівельну продукцію

Мінрозвитку запускає тестування бази цін на будівельну продукцію / Depositphotos

Міністерство розвитку громад та територій України запускає тестування Бази даних цін на будівельну продукцію із застосуванням Кодифікатора будівельної продукції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

До участі в тестуванні можуть долучитися замовники будівництва, проєктні та підрядні організації, кошторисники, виробники будівельних матеріалів, а також розробники кошторисного програмного забезпечення.

У межах тестування учасники зможуть перевірити формування кошторисної документації, аналіз цін, розрахунок договірної вартості будівництва, формування актів виконаних робіт, використання кодів Кодифікатора будівельної продукції, а також інтеграцію системи з кошторисним програмним забезпеченням.

У міністерстві зазначають, що запуск тестового режиму має на меті відпрацювання функціоналу системи та підвищення прозорості ціноутворення у будівельній галузі.

Долучитися до тестування можуть усі зацікавлені учасники ринку, заповнивши відповідну анкету.

Зауважимо, у 2025 році обсяг будівельного ринку України зріс на 24% порівняно з попереднім роком і досяг 248 млрд грн (5,3 млрд євро). Попри позитивну динаміку, цей показник залишається на 34% нижчим за рівень 2021 року, коли ринок оцінювався у 8 млрд євро.

Автор:
Тетяна Гойденко