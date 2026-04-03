Мінрозвитку запускає тестування бази цін на будівельну продукцію

Міністерство розвитку громад та територій України запускає тестування Бази даних цін на будівельну продукцію із застосуванням Кодифікатора будівельної продукції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

До участі в тестуванні можуть долучитися замовники будівництва, проєктні та підрядні організації, кошторисники, виробники будівельних матеріалів, а також розробники кошторисного програмного забезпечення.

У межах тестування учасники зможуть перевірити формування кошторисної документації, аналіз цін, розрахунок договірної вартості будівництва, формування актів виконаних робіт, використання кодів Кодифікатора будівельної продукції, а також інтеграцію системи з кошторисним програмним забезпеченням.

У міністерстві зазначають, що запуск тестового режиму має на меті відпрацювання функціоналу системи та підвищення прозорості ціноутворення у будівельній галузі.

Долучитися до тестування можуть усі зацікавлені учасники ринку, заповнивши відповідну анкету.

Зауважимо, у 2025 році обсяг будівельного ринку України зріс на 24% порівняно з попереднім роком і досяг 248 млрд грн (5,3 млрд євро). Попри позитивну динаміку, цей показник залишається на 34% нижчим за рівень 2021 року, коли ринок оцінювався у 8 млрд євро.