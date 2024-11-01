Бизнес сможет онлайн продлевать предельные сроки валютных расчетов

В рамках проекта "єДозвіл" украинские предприниматели смогут онлайн подавать заявки и получать заключение Министерства экономики о продлении предельных сроков расчетов в сфере международной торговли. Услуга уже начала работать в режиме бета-тестирования и станет доступна массово в декабре 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что в бета-тестировании могут принять участие все юридические лица и ФЛП, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью.

Цифровизация продления предельных сроков валютных расчетов

В рамках теста услуга будет доступна для первых 100 предпринимателей, которые обратятся за ее получением.

"В течение тестирования будет работать оперативная служба поддержки, которая поможет в решении возможных вопросов. После успешного завершения теста и учета обратной связи от бизнеса услуга будет запущена полноценно", — отмечают в ведомстве.

Сообщается, что продление предельных сроков расчетов возможно только по отдельным операциям по экспорту и импорту товаров. Услуга касается товаров, изготовление или доставка которых требует длительного срока. К примеру, промышленного оборудования, медицинского и военного оборудования, а также продукции, заказанной через международные тендеры. В 2023 году Минэкономики издало около 1500 выводов о продлении предельных сроков расчетов, а за первое полугодие этого года – почти 600.

Протестировать услугу можно на портале "Дія". Для этого нужно:

перейти по ссылке на регистрацию на бета-тест;

заполнить форму;

проверить почту;

в течение 10 рабочих дней на почту придет письмо о начале бета-тестирования с пошаговыми инструкциями.

"Цифровизация продления предельных сроков валютных расчетов — это то, о чем давно просили украинские экспортеры и импортеры. Теперь не нужно ходить в банки и государственные учреждения: документы можно подать онлайн меньше, чем через час. Система автоматически проверит заявку, поможет исправить ошибки и сэкономит время. Этот шаг снизит риск задержек, штрафов и блокирования счетов", - подчеркнула первая вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Напоминаем, в сентябре в рамках проекта "єДозвіл" заработала услуга регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда. Эта услуга является частью комплексной услуги "єПідприємець" на портале "Дія".

Услуга "єПідприємець"

Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появилась новая услуга "єПідприємець", упрощающая ведение бизнеса в Украине. Благодаря этому, предпринимателям достаточно одного обращения, чтобы воспользоваться 10 государственными услугами.

"єПідприємець" предлагает готовые наборы услуг, специально подобранные для разных видов малого бизнеса (кафе, салоны красоты и т.п.), что делает его удобным как для новичков, и для опытных предпринимателей. Результаты предоставления услуг можно отслеживать непосредственно в приложении "Дія".

Напомним, решение о запуске программы "єДозвіл" правительство приняло на заседании 5 июля 2024 года.