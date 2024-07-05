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Правительство дало старт экспериментальному проекту "єДозвіл": оформить лицензии для бизнеса можно будет в "Дії"

Правительство дало старт экспериментальному проекту "єДозвіл": оформить лицензии для бизнеса можно будет в "Дії"
Фото: ua.depositphotos.com

Предприниматели могут получать лицензии и разрешительные документы в электронной форме. Решение о запуске экспериментального проекта по введению Единой государственной электронной системы разрешительных документов ("єДозвіл") Правительство приняло на заседании 5 июля 2024 года.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

По словам главы ведомства Юлии Свириденко, ожидается, что "єДозвіл" упростит работу предпринимателей, уменьшит коррупционные риски и в итоге положительно повлияет на развитие экономики.

Она сообщила, что на первом этапе проекта для бизнеса будут доступны пять услуг. Постепенно их список будет дополняться. Благодаря этому ИТ-инструменту предприниматели смогут онлайн подавать документы, восстанавливать или аннулировать лицензии, отслеживать прогресс в обработке документов, оплачивать предоставление админуслуг, подавать жалобы.

Фото 2 — Правительство дало старт экспериментальному проекту "єДозвіл": оформить лицензии для бизнеса можно будет в "Дії"
Иллюстрация: Минэкономики

"Первая услуга будет доступна уже в конце июля. Правительство работает над созданием бизнес-ландшафта, в котором предприниматель будет тратить на получение разрешительной документации минимум ресурса и времени", – отметила министр экономики Украины.

"Уже готовим "єДозвіл" к бета-тесту, следите за новостями", - говорится в сообщении "Дії".

Фото 3 — Правительство дало старт экспериментальному проекту "єДозвіл": оформить лицензии для бизнеса можно будет в "Дії"

Что предполагает экспериментальный проект "єДозвіл"

Экспериментальный проект "єДозвіл" предусматривает цифровизацию полного цикла процедур выдачи разрешительных документов. Предприниматели, которые присоединятся к участию в проекте, смогут, в частности:

  • подавать заявления и соответствующие документы в электронной форме на получение, восстановление, остановку или аннулирование лицензий, расширение или сужение хозяйственной деятельности и т.п.
  • информировать об изменениях в документах и сведениях, которые приобщались к заявлению;
  • создавать и представлять декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда;
  • получать информацию о состоянии или результатах рассмотрения электронных документов;
  • платить за предоставление админуслуг;
  • жаловаться на действия (бездействие) органа лицензирования относительно нарушения им требований в сфере лицензирования.

Поданные в "єДозвіл" заявления и документы будут автоматически проверяться средствами электронной системы по специальному алгоритму. По результатам проверки система определит уровень риска и выберет тип процедуры регистрации электронных документов. Если риск определен как низкий, регистрация производится автоматически. В противном случае к проверке представленной информации приобщаются представители соответствующих государственных органов. Решения о выдаче лицензии они должны принять в течение 10 дней.

В Минэкономики отмечают, что "єДозвіл" будет взаимодействовать с электронными информационно-коммуникационными системами   госорганов, а заказ услуг будет производиться через Единый государственный веб-портал электронных услуг. Следовательно, от бизнеса не потребуют документы, содержащиеся в этих системах.

Какие услуги будут предоставляться на первом этапе

На первом этапе экспериментального проекта будут предоставляться следующие услуги:

  • лицензия на проведение хозяйственной деятельности по туроператорской деятельности;
  • лицензия на проведение хозяйственной деятельности по ветеринарной практике;
  • лицензия на ведение хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  • лицензия на проведение образовательной деятельности по уровню дошкольного образования;
  • декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда.

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, как пользование новым сервисом будет происходить на деле:

"Условно, вы хотите начать ветеринарную практику, но для этого нужно получить лицензию от Госпродпотребслужбы. Раньше нужно было собирать заявление, копии нужных документов и везти в Госпотребпотребслужбу. Скоро это все можно будет сделать в несколько кликов на портале "Дія", - говорится в его сообщении.

Он отметил, что система автоматически проверит документы, которые пользователь загрузит, и если все в порядке, то через несколько минут выдаст разрешение или лицензию. Если система видит риск, заявление рассмотрит представитель госоргана, ответ будет в течение 10 дней.

Как сообщили в Минэкономики, в конце июля через "єДозвіл" можно будет подать декларацию по охране труда. В сентябре планируется запустить услугу получения лицензии на ветеринарную деятельность. Остальные услуги запланировано запустить с октября 2024 года.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко