Уряд дав старт експериментальному проєкту "єДозвіл": оформити ліцензії для бізнесу можна буде в "Дії"

Підприємці зможуть отримувати ліцензії та дозвільні документи в електронній формі. Рішення про запуск експериментального проєкту із запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів ("єДозвіл") Уряд ухвалив на засіданні 5 липня 2024 року.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, очікується, що "єДозвіл" спростить роботу підприємців, зменшить корупційні ризики й в підсумку позитивно вплине на розвиток економіки.

Вона повідомила, що на першому етапі проєкту для бізнесу будуть доступні п’ять послуг. Поступово їх перелік доповнюватиметься. Завдяки цьому ІТ-інструменту підприємці зможуть онлайн подавати документи, відновлювати чи анулювати ліцензії, відстежувати прогрес в обробці документів, оплачувати надання адмінпослуг, подавати скарги.

Ілюстрація: Мінекономіки

"Перша послуга буде доступною вже наприкінці липня. Уряд працює над створенням бізнес-ландшафту, в якому підприємець витрачатиме на отримання дозвільної документації мінімум ресурсу та часу", – зазначила міністерка економіки України.

"Вже готуємо "єДозвіл" до бета-тесту, тож стежте за новинами", - йдеться в повідомленні "Дії".

Що передбачає експериментальний проєкт "єДозвіл"

Експериментальний проєкт "єДозвіл" передбачає цифровізацію повного циклу процедур видачі дозвільних документів. Підприємці, які долучаться до участі в проєкті матимуть змогу, зокрема:

подавати заяви та відповідні документи в електронній формі на отримання, відновлення, зупинення чи анулювання ліцензій, розширення чи звуження господарської діяльності і т.ін.

інформувати про зміни в документах та відомостях, які долучалися до заяви;

створювати та подавати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

отримувати інформацію про стан чи результати розгляду електронних документів;

сплачувати за надання адмінпослуг;

скаржитись на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення ним вимог законодавства у сфері ліцензування.

Подані в "єДозвіл" заяви та документи автоматично перевірятимуться засобами електронної системи за спеціальним алгоритмом. За результатами перевірки система визначить рівень ризику та обере тип процедури реєстрації електронних документів. Якщо ризик визначено як низький, реєстрація відбувається автоматично. В іншому випадку, до перевірки поданої інформації долучаються представники відповідних державних органів. Рішення про видачу ліцензії вони мають ухвалити протягом 10 днів.

У Мінекономіки відзначають, що "єДозвіл" взаємодіятиме з електронними інформаційно-комунікаційними системами держорганів, а замовлення послуг буде здійснюватися через Єдиний державний веб-портал електронних послуг. Отже, від бізнесу не вимагатимуть документи, які містяться в цих системах.

Які послуги надаватимуться на першому етапі

На першому етапі експериментального проєкту надаватимуться наступні послуги:

ліцензія на провадження господарської діяльності з туроператорської діяльності;

ліцензія на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики;

ліцензія на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти;

декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як користування новим сервісом відбуватиметься на ділі:

"Умовно, ви хочете почати ветеринарну практику, але для цього потрібно отримати ліцензію від Держпродспоживслужби. Раніше треба було збирати заяву, копії потрібних документів і везти в Держпродспоживслужбу. Скоро це все можна буде зробити в кілька кліків на порталі "Дія", - йдеться в його повідомленні.

Він зазначив, що система автоматично перевірить документи, які користувач завантажить, і якщо все в порядку, то за кілька хвилин видасть дозвіл чи ліцензію. Якщо система бачить ризик, заяву розгляне представник держоргану, відповідь буде протягом 10 днів.

Як повідомили в Мінекономіки, наприкінці липня через "єДозвіл" можна буде подати декларацію з охорони праці. У вересні планується запустити послугу з отримання ліцензії на ветеринарну діяльність. Інші послуги заплановано запустити з жовтня 2024 року.

Фото: ua.depositphotos.com