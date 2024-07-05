В Україні затвердили Національну стратегію розвитку фінансової грамотності: що вона передбачає

В Україні затверджено Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року, що охоплює всі верстви населення, від дітей та молоді до підприємців і людей старшого віку. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Особливістю стратегії є комплексний підхід до фінансової освіти, що охоплює різні групи населення. Окрім традиційної уваги до дітей та молоді, стратегія фінграмотності приділяє значну увагу підвищенню фінансової обізнаності підприємців, дорослого населення, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та людей старшого віку.

Зазначається, що такий підхід забезпечить рівні можливості для всіх громадян у сфері фінансової освіти та сприятиме загальному підвищенню рівня фінансової культури в країні.

П'ять цілей стратегії

Стратегія фінграмотності має на меті створити фінансово освічене суспільство, здатне приймати обґрунтовані рішення та ефективно управляти своїми фінансами, для цього було визначено п'ять ключових напрямків.

Перший з них – це забезпечення якісної базової фінансової освіти для дітей та молоді. Для цього планується розробка сучасних та доступних навчальних матеріалів та оновлення навчальних програм. Також важливим завданням у межах цієї цілі є розбудова спільноти педагогів – експертів з фінансової грамотності, що, зокрема, допоможе якісно розпочати викладання нового обов'язкового курсу "Підприємництво і фінансова грамотність" з 2025 року у 8-х класах та з 2026 року у 9-х класах у всіх школах України.

Наступний напрямок спрямований на формування відповідального фінансового життя дорослого населення. Тому стратегія передбачає створення навчальних ресурсів та проведення різноманітних заходів, спрямованих на розвиток цих компетентностей. Підвищення фінансової обізнаності підприємців також є пріоритетним завданням. Для цього буде розроблена рамка фінансових компетентностей підприємців та проведені заходи, спрямовані на зростання обізнаності про фінансові послуги та інструменти ринків капіталу.

Четвертим пріоритетним напрямком стратегії є розвиток просунутої цифрової фінансової грамотності, що набуває особливої актуальності з огляду на важливість цифрових фінансових послуг для особистої безпеки та фінансової стійкості, особливо в умовах повномасштабної війни. Стратегія передбачає розробку навчальних матеріалів та проведення заходів, спрямованих на підвищення обізнаності про цифрові фінансові послуги, безпеку платежів та захист від кібершахрайства. Особливий акцент буде зроблено на розвитку інтерактивних цифрових інструментів, які допоможуть громадянам ефективно використовувати цифрові фінансові інструменти та підвищувати свої фінансові компетентності.

П'ятий напрямок стратегії спрямований на створення сприятливої екосистеми для розвитку фінансової грамотності в Україні. Активна співпраця з міжнародними організаціями та іншими країнами, а також налагодження взаємодії між різними учасниками фінансового ринку та освітніми установами всередині країни сприятимуть досягненню цієї мети.

У НБУ додали, що для забезпечення ефективності стратегії передбачено постійний моніторинг рівня фінансової грамотності різних груп населення та проведення опитувань. Отримані дані дозволять своєчасно коригувати стратегію та враховувати актуальні потреби суспільства. Розроблятимуться спеціальні онлайн-інструменти, які допоможуть українцям самостійно оцінити свій рівень фінансової грамотності та визначити напрямки для подальшого розвитку.

Довідково

Розроблення Національної стратегії розвитку фінансової грамотності відбувалося з урахуванням передового міжнародного досвіду, зокрема рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) та методологічних настанов Міжнародної мережі фінансової освіти, членом якої є Україна.

Стратегія фінграмотності була затверджена відповідними розпорядчими актами установ-розробників, включаючи рішення Правління Національного банку України від 12 квітня 2024 року № 119-рш.

Важливо зазначити, що при розробленні Стратегії було враховано результати загальнонаціонального дослідження рівня фінансової грамотності населення України, проведеного у серпні 2021 року Проєктом USAID "Трансформація фінансового сектору" у співпраці з Національним банком України. Для подальшого уточнення та адаптації стратегії, на початку 2026 року планується провести повторне комплексне дослідження рівня фінансової грамотності українців, результати якого будуть використані для коригування переліку індикаторів досягнення стратегічних цілей та їх цільових значень.

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