Топ-5 книг про фінансову грамотність для дітей: що читати, щоб навчити рахувати гроші

Експерти вважають, що основи фінансової грамотності можна починати вивчати змалечку. З двох років батьки вже можуть пояснювати дітям, навіщо потрібно гроші та як ними правильно розпоряджатися. В пригоді стануть різні інструменти, зокрема і тематична література. Пропонуємо ознайомитися з переліком книг про фінансову грамотність для дітей та обрати для себе найкращі.

“Як розповісти дітям про гроші” Сергія Біденка та Ірини Золотаревич

Книга вчить раціонально витрачати гроші в ігровій формі. В ній зібрані практики та різні активності, які допоможуть дорослим пояснити дітям, як розпоряджатися фінансами. Зокрема, у доступній формі пояснити як планувати бюджет, заощаджувати та планувати великі чи малі покупки.

Вікова категорія: від 2 років.

“Фінансова грамотність для малюків. Перший крок до мільйона” Анни Гресь

В книзі дітям роз'яснюється фінансова грамотність з нуля, а складні економічні процеси пояснюють на простих прикладах. Психологи вважають, що найчастіше з 3 років дитина починає цікавитися всим, що її оточує. В цей період можна починати пояснювати малюкам, звідки беруться гроші, куди йдуть та як можно заробляти. Саме такі глобальні економічні процеси батьки зможуть пояснити дітям за допомогою книги.

Вікова категорія: від 3 років.

“Таємне життя грошей. Дитячий путівник світом готівки” Кіри Вермонд

В книзі багато ілюстрацій та загалом вона містить різноплановий матеріал. Тут можна знайти як казки про фінансову грамотність для дітей, так і новітні дослідження на цю ж тему. В книзі автор намагається простою мовою пояснити дітям шляхи, які проходять гроші. У такий спосіб діти відкривають для себе закулісся фінансових ринків, а саме обіг готівки простими словами.

Вікова категорія: від 6 років.

“Пес на ім'я Мані, або Абетка грошей” Бодо Шефера

Книга ґрунтується на історії про дівчинку Кіру, яка знайшла пораненого пса Мані та забрала з собою аби доглядати за ним. З'ясувалося, що Мані добре розуміє, що таке фінансова грамотність для дітей. Незабаром Кіра починає прислухатися до пса та сама стає знавцем з економіки. Автор книги професійний фінансовий консультант та бізнесмен Бодо Шефер розповідає дітям, як ставитися та розпоряджатися грошима раціонально. Важливо, що йому вдалося передати свій досвід зрозумілою мовою.

Вікова категорія: від 9 років.

“Розмови з донькою про економіку” Яніса Варуфакіса

Книга буде цікава підліткам, які вже розуміють ази економічних процесів та хочуть знати більше. Нерідко її порівнюють з бестселером “Багатий тато, бідний тато”. Адже вона також вказує на важливість фокусу уваги. Проте в книзі “Розмови з донькою про економіку” в більшій мірі пояснюються глобальні процеси, такі як економічні нерівності між народами та вплив різних факторів на розвиток суспільства. Книга ґрунтується на історіях економіста, які він розповідає своїй дочці. Завдяки відомим персонажам, як от Фауст чи Франкенштейн, він пояснює складні питання щодо фінансової грамотності зрозумілою для дітей мовою.

Вікова категорія: від 11 років.

Фінансова грамотність для дітей - поради експерта

Тренерка з фінансової грамотності для дітей та підлітків Яна Федоряка дала кілька порад батькам, які допоможуть у вихованні фінансово грамотних дітей.

Правильне відношення до грошей

Відношення до грошей - це те, на чому базуються всі знання та звички дитини. Згадайте, як в дитинстві вам говорили, що “не в грошах щастя”, або ж “великі гроші - великі проблеми”. Якщо ви хочете, щоб ваші діти мали інший фундамент та можливості в житті, важливо закласти правильне відношення до грошей.

“Бо гроші - це всього лише інструмент для досягнення цілей, а не ціль сама по собі. Підліткам це, буває, складно пояснити, бо це період перших власноруч зароблених грошей та компаній/побачень. А тому часто гроші перетворюються на ціль. І чим більше, тим краще, звісно. Тут батькам важливо дати свободу цьому періоду, водночас на власному прикладі показувати іншу модель, де гроші - це один з ресурсів. Якщо ж ваш підліток ще росте, то важливо з дитинства допомагати формувати здорове відношення до грошей. І в цьому добре допомагають кишенькові гроші” Яна Федоряка Експерт з фінансів

Кишенькові гроші

Кишенькові мають бути просто так, а не за хороші оцінки, застелене ліжко чи прочитану книжку. Вони, в першу чергу, для того, щоб дитина вчилася розпоряджатися фінансами, наголошує експертка. Їх можна починати практикувати зі шкільного віку, поступово збільшуючи періодичність (для дітей 6-8 років давати кожного дня, з 9 до 12 можна збільшувати до тижня, з 13 - до 2 тижнів чи місяця). Так дитина буде вчитися планувати свої витрати.

При цьому можна впроваджувати систему преміювання (можливість отримувати додаткові гроші) за ту роботу, за яку ви би і так заплатили комусь іншому. Пофарбувати в бабусі паркан, допомогти племінниці з домашнім завданням, допомогти розвантажити щось (звісно, щоб це не шкодило здоров’ю дитини). Завчасно домовтеся з дитиною про обов'язки по дому, які не оплачуються, і за оплатну роботу.

Планування та облік

Важливо вчити дитину планувати та розпоряджатися грошима від найменших сум, які вона отримує. Для цього можна фіксувати витрати, розділяючи заплановані покупки і спонтанні. Іноді діти фіксують свої витрати для себе. Проте є кейси, коли батьки видавали нову суму кишенькових після того, як отримали “звітність” про витрату попередньої. Є кілька популярних варіантів:

Вести звітність в письмовій формі. Для дітей важливо цей процес перевести в ігрову форму: використовувати стікери, різнокольорові ручки та фломастери для фіксування використання грошей. Вести електронний облік фінансів, наприклад у додатку в телефоні. Скористатися послугами банку. Фінустанови пропонують спеціальні карти для дітей, які можна прив’язати до батьківської карти.

Заощадження та інвестиції

Після цього вже можна і про більші покупки говорити, бо для реалізації цілі вже підтягується і заощадження. Буде це звичайна копілка, банка чи депозит - залежить від віку дитини та вартості покупки, але фінансову дисципліну ви точно допоможете їй сформувати. Якщо оперуєте вже більшими сумами, ніж для задоволення комфортного рівня життя, то варто задуматися і про довгострокові цілі (навчання закордоном, авто на вісімнадцятиріччя тощо).

Для таких цілей накопичення, очевидно, не надто діючий метод. Відкриття брокерського рахунку на ім'я дитини та/або страховий поліс життя та здоров'я дитини – можуть бути робочими інструментами.

Нерухомість, інвестиції в бізнес та інші інвестиційні інструменти теж ніхто не відкидав, але їх доцільність залежить конкретно від вашого фінансового плану та розміру капіталу. Але пояснювати навіть 9-річній дитині світ інвестицій таки варто. На простих прикладах, у форматі ігор, мультяшних відео.

Найважливіше - підтримувати в дитині її сильні сторони та інтереси, які в майбутньому стануть для неї і джерелом доходу, і будуть приносити задоволення від життя.