Топ-5 книг о финансовой грамотности для детей: что читать, чтобы научить считать деньги

Эксперты считают, что основы финансовой грамотности можно начинать изучать с детства. С двух лет родители уже могут объяснять детям, зачем нужны деньги и как ими правильно распоряжаться. Пригодятся различные инструменты, в том числе и тематическая литература. Предлагаем ознакомиться с перечнем книг о финансовой грамотности для детей и выбрать для себя лучшие.

"Как рассказать детям о деньгах" Сергея Биденко и Ирины Золотаревич

Книга учит рационально тратить деньги в игровой форме. В ней собраны практики и разные активности, которые помогут взрослым объяснить детям, как распоряжаться финансами. В частности, можно в доступной форме объяснить как планировать бюджет, экономить и планировать крупные или мелкие покупки.

Возрастная категория: от 2 лет.

“Финансовая грамотность для детей. Первый шаг к миллиону” Анны Гресь

В книге детям разъясняется финансовая грамотность с нуля, а сложные экономические процессы объясняют на простых примерах. Психологи считают, что чаще всего с 3 лет ребенок начинает интересоваться всем, что его окружает. В этот период можно начинать объяснять малышам, откуда берутся деньги, куда уходят и как можно зарабатывать. Именно такие глобальные экономические процессы родители могут объяснить детям с помощью книги.

Возрастная категория: от 3 лет.

“Тайная жизнь денег. Детский путеводитель по миру наличных” Киры Вермонд

В книге много иллюстраций и она содержит разноплановый материал. Здесь можно найти как сказки о финансовой грамотности для детей, так и новейшие исследования по этой же теме. В книге автор пытается простым языком объяснить детям пути, которые проходят деньги. Таким образом дети открывают для себя закулисье финансовых рынков, а именно обращение наличных простыми словами.

Возрастная категория: от 6 лет.

"Пес по имени Мани, или Алфавит денег" Бодо Шефера

Книга основывается на истории о девочке Кире, которая нашла раненого пса Мани и забрала с собой, чтобы ухаживать за ним. Выяснилось, что Мани хорошо понимает, что такое финансовая грамотность для детей. Вскоре Кира начинает прислушиваться к псу и становится знатоком по экономике. Автор книги профессиональный финансовый консультант и бизнесмен Бодо Шефер рассказывает детям, как относиться и распоряжаться деньгами рационально. Важно, что ему удалось передать свой опыт на понятном языке.

Возрастная категория: от 9 лет.

"Разговоры с дочерью об экономике" Яниса Варуфакиса

Книга будет интересна подросткам, уже понимающим азы экономических процессов и желающих знать больше. Нередко ее сравнивают с бестселлером "Богатый папа, бедный папа". Она ведь также указывает на важность фокуса внимания. Однако в книге "Разговоры с дочерью об экономике" в большей степени объясняются глобальные процессы, такие как экономические неравенства между народами и влияние различных факторов на развитие общества. Книга основывается на историях экономиста, которые он рассказывает своей дочери. Благодаря известным персонажам, как Фауст или Франкенштейн, он объясняет сложные вопросы по финансовой грамотности на понятном для детей языке.

Возрастная категория: от 11 лет.

Финансовая грамотность для детей – советы эксперта

Тренер по финансовой грамотности для детей и подростков Яна Федоряка дала несколько советов родителям, которые помогут в воспитании финансово грамотных детей.

Правильное отношение к деньгам

Отношение к деньгам – это то, на чем базируются все знания и привычки ребенка. Вспомните, как в детстве вам говорили, что "не в деньгах счастья", или "большие деньги - большие проблемы". Если вы хотите, чтобы ваши дети имели другой фундамент и возможности в жизни, важно заложить правильное отношение к деньгам.

“Ибо деньги – это всего лишь инструмент для достижения целей, а не цель сама по себе. Подросткам это, бывает, сложно объяснить, потому что это период первых собственноручно заработанных денег и компаний/свиданий. А потому часто деньги превращаются в цель. И чем больше, тем лучше, конечно. Здесь родителям важно дать свободу этому периоду, в то же время на собственном примере показывать другую модель, где деньги – это один из ресурсов. Если ваш подросток еще растет, то важно с детства помогать формировать здоровое отношение к деньгам. И в этом хорошо помогают карманные деньги”. Яна Федоряка Эксперт по финансам

Карманные деньги

Карманные должны быть просто так, а не за хорошие оценки, застеленную кровать или прочитанную книгу. Они, в первую очередь, для того, чтобы ребенок учился распоряжаться финансами, отмечает эксперт. Их можно начинать практиковать со школьного возраста, постепенно увеличивая периодичность (для детей 6-8 лет давать каждый день, с 9 до 12 можно увеличивать до недели, с 13 до 2 недель или месяца). Так ребенок будет учиться планировать свои расходы.

При этом можно внедрять систему премирования (возможность получать дополнительные деньги) за ту работу, за которую вы бы и без того заплатили кому-то другому. Покрасить у бабушки забор, помочь племяннице с домашним заданием, помочь разгрузить что-нибудь (конечно, чтобы это не вредило здоровью ребенка). Заблаговременно договоритесь с ребенком об неоплачиваемых обязанностях по дому и за оплачиваемую работу.

Планирование и учет

Важно учить ребенка планировать и распоряжаться деньгами от наименьших сумм, которые он получает. Для этого можно фиксировать расходы, разделяя планируемые покупки и спонтанные. Иногда дети фиксируют свои "затраты" для себя. Однако есть кейсы, когда родители выдавали новую сумму карманных после того, как получили отчетность о расходе предыдущей. Есть несколько популярных вариантов:

Вести отчетность в письменной форме. Для детей важно этот процесс перевести в игровую форму: использовать стикеры, разноцветные ручки и фломастеры для фиксирования использования денег. Вести электронный учет финансов, например, в приложении в телефоне. Воспользоваться услугами банка. Финучреждения предлагают специальные карты для детей, которые можно привязать к родительской карте.

Сбережения и инвестиции

После этого уже можно и о больших покупках говорить, потому что для реализации цели уже подтягивается и сбережение. Будет ли это обычная копилка, банка или депозит - зависит от возраста ребенка и стоимости покупки, но финансовую дисциплину вы точно поможете ему сформировать. Если оперируете уже большими суммами, чем для удовлетворения комфортного уровня жизни, то стоит задуматься и о долгосрочных целях (обучение за границей, авто на восемнадцатилетие и т.д.).

Для таких целей накопление, очевидно, не слишком действенный метод. Открытие брокерского счета на имя ребенка и/или страховой полис жизни и здоровья – могут быть рабочими инструментами.

Недвижимость, инвестиции в бизнес и другие инвестиционные инструменты тоже никто не исключал, но их целесообразность зависит именно от вашего финансового плана и размера капитала. Но объяснять даже 9-летнему ребенку мир инвестиций стоит. На простых примерах, в формате игр, мультяшных видео.

Самое важное – поддерживать в ребенке его сильные стороны и интересы, которые в будущем станут для него и источником дохода, и будут доставлять удовольствие от жизни.

