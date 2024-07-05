В Украине утвердили Национальную стратегию развития финансовой грамотности: что она предполагает

В Украине утвердили Национальная стратегия развития финансовой грамотности до 2030 года, которая охватывает все слои населения, от детей и молодежи до предпринимателей и людей старшего возраста. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Особенностью стратегии является комплексный подход к финансовому образованию, охватывающий разные группы населения. Кроме традиционного внимания к детям и молодежи, стратегия финграмотности уделяет значительное внимание повышению финансовой осведомленности предпринимателей, взрослого населения, ветеранов, внутренне перемещенных лиц и людей постарше.

Отмечается, что такой подход обеспечит равные возможности для всех граждан в сфере финансового образования и будет способствовать повышению уровня финансовой культуры в стране.

Пять целей стратегии

Целью стратегии финграмотности является создание финансово образованного общества, способного принимать обоснованные решения и эффективно управлять своими финансами, для этого было определено пять ключевых направлений.

Первый из них – обеспечение качественного базового финансового образования для детей и молодежи. Для этого планируется разработка современных и доступных учебных материалов и обновление учебных программ. Также важной задачей в рамках этой цели является развитие сообщества педагогов – экспертов по финансовой грамотности, что, в частности, поможет качественно начать преподавание нового обязательного курса "Предпринимательство и финансовая грамотность" с 2025 года в 8-х классах и с 2026 года в 9 -х классах во всех школах Украины.

Следующее направление направлено на формирование ответственной финансовой жизни взрослого населения. Поэтому стратегия предполагает создание обучающих ресурсов и проведение различных мероприятий, направленных на развитие этих компетентностей. Повышение финансовой осведомленности предпринимателей также является приоритетной задачей. Для этого будет разработана рамка финансовых компетентностей предпринимателей и проведены мероприятия, направленные на рост осведомленности о финансовых услугах и инструментах рынков капитала.

Четвертым приоритетным направлением стратегии является развитие продвинутой цифровой финансовой грамотности, что приобретает особую актуальность, учитывая важность цифровых финансовых услуг для личной безопасности и финансовой устойчивости, особенно в условиях полномасштабной войны. Стратегия предусматривает разработку учебных материалов и проведение мероприятий, направленных на повышение осведомленности о цифровых финансовых услугах, безопасность платежей и защиту от кибермошенничества. Особый акцент будет сделан на развитии интерактивных цифровых инструментов, которые помогут гражданам эффективно использовать цифровые инструменты и повышать свои финансовые компетентности.

Пятое направление стратегии направлено на создание благоприятной экосистемы для развития финансовой грамотности в Украине. Активное сотрудничество с международными организациями и другими странами, а также налаживание взаимодействия между разными участниками финансового рынка и образовательными учреждениями внутри страны будут способствовать достижению этой цели.

В НБУ добавили, что для обеспечения эффективности стратегии предусмотрен постоянный мониторинг уровня финансовой грамотности разных групп населения и проведение опросов. Полученные данные позволят своевременно корректировать стратегию и учитывать актуальные потребности общества. Будут разрабатываться специальные онлайн-инструменты, которые помогут украинцам самостоятельно оценить свой уровень финансовой грамотности и определить направления для дальнейшего развития.

Справочно

Разработка Национальной стратегии развития финансовой грамотности происходило с учетом передового международного опыта, в частности, рекомендаций Совета Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и методологических установок Международной сети финансового образования, членом которой является Украина.

Стратегия финграмотности была утверждена соответствующими распорядительными актами учреждений-разработчиков, включая решение Правления Национального банка Украины от 12 апреля 2024 г. № 119-рш.

Важно отметить, что при разработке Стратегии были учтены результаты общенационального исследования уровня финансовой грамотности населения Украины, проведенного в августе 2021 г. Проектом USAID "Трансформация финансового сектора" в сотрудничестве с Национальным банком Украины. Для дальнейшего уточнения и адаптации стратегии, в начале 2026 планируется провести повторное комплексное исследование уровня финансовой грамотности украинцев, результаты которого будут использованы для корректировки перечня индикаторов достижения стратегических целей и их целевых значений.

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