"єДозвіл": бізнес зможе онлайн продовжувати граничні строки валютних розрахунків

У рамках проєкту “єДозвіл” українські підприємці зможуть онлайн подавати заявки та отримувати висновок Міністерства економіки щодо продовження граничних строків розрахунків у сфері міжнародної торгівлі. Послуга вже почала працювати в режимі бета-тестування та стане доступною масово у грудні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що у бета-тестуванні можуть взяти участь усі юридичні особи та ФОПи, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Цифровізація продовження граничних строків валютних розрахунків

У рамках тесту послуга буде доступна для перших 100 підприємців, які звернуться за її отриманням.

"Протягом тестування працюватиме оперативна служба підтримки, яка допоможе у вирішенні можливих питань. Після успішного завершення тесту і врахування зворотного зв’язку від бізнесу послуга буде запущена повноцінно", - зауважують у відомстві.

Повідомляється, що продовження граничних строків розрахунків можливе лише за окремими операціями з експорту та імпорту товарів. Послуга стосується товарів, виготовлення або доставка яких потребує тривалого терміну. Наприклад, промислового устаткування, медичного і військового обладнання, а також продукції, замовленої через міжнародні тендери. У 2023 році Мінекономіки видало близько 1 500 висновків про продовження граничних строків розрахунків, а за перше півріччя цього року — майже 600.

Протестувати послугу можна на порталі "Дія". Для цього потрібно:

перейти за посиланням на реєстрацію на бета-тест;

заповнити форму;

перевірити пошту — протягом 10 робочих днів на пошту надійде лист про початок бета-тестування з покроковими інструкціями.

"Цифровізація продовження граничних строків валютних розрахунків — це те, про що давно просили українські експортери та імпортери. Тепер не потрібно ходити в банки та державні установи: документи можна подати онлайн менше, ніж за годину. Система автоматично перевірить заявку, допоможе виправити помилки і заощадить час. Цей крок зменшить ризик затримок, штрафів і блокування рахунків. Очікуємо, що міжнародні угоди завершуватимуться швидше, що сприятиме швидшому поверненню валюти в Україну", — зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Нагадуємо, у вересні в рамках проєкту "єДозвіл" запрацювала послуга реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Ця послуга є частиною комплексної послуги е-Підприємець на порталі "Дія".

Послуга "єПідприємець"

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у застосунку "Дія" з'явилась нова послуга "єПідприємець", яка спрощує ведення бізнесу в Україні. Завдяки цьому, підприємцям достатньо лише одного звернення, щоб скористатися 10 державними послугами.

"єПідприємець" пропонує готові набори послуг, спеціально підібрані для різних видів малого бізнесу (кафе, салони краси тощо), що робить його зручним як для новачків, так і для досвідчених підприємців. А результати надання послуг можна відстежувати безпосередньо у застосунку "Дія".

Нагадаємо, рішення про запуск "єДозволу" уряд ухвалив на засіданні 5 липня 2024 року.