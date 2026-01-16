Запланована подія 2

У Службі зайнятості назвали найпопулярніші професії в Україні 2025 року: де найбільше пропозицій

дівчина, комп’ютер, фотоапарат
Які вакансії були популярними у 2025 році? / Freepik

Успіх у пошуку роботи часто залежить не лише від професіоналізму, а й від ситуації в конкретній ніші. Державна служба зайнятості розповідає, які вакансії найчастіше публікували працедавці та які пропозиції є найзатребуванішими серед шукачів роботи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані служби.

Що пропонують роботодавці?

Протягом 2025 року роботодавці зверталися за допомогою у пошуку персоналу майже 450 тисяч разів. Найбільший попит зафіксовано у робітничих та торгових сферах.

  • підсобні працівники — 19,2 тисячі вакансій. Тут спостерігається ідеальний баланс — на кожні 10 місць претендували 9 людей; 
  • продавці продовольчих товарів — майже 19 тисяч пропозицій. Тут конкуренція трохи вища — 11 кандидатів на 10 робочих місць; 
  • водії — справжній дефіцитний сектор. На 18 тисяч вакансій припадало трохи менше 4 охочих на кожні 10 позицій.

Крім того, бізнес активно шукав кухарів, бухгалтерів, вчителів, медичних сестер та охоронників. Цікаво, що деякі вакансії взагалі не з’являлися у пропозиціях, хоча люди надіслали запити на них. Зокрема, у 2025 році ніхто не шукав професійних спортсменів, обмінників грошей, стюардів, астрономів чи артистів балету.

Яку роботу шукають українці?

Чисельність офіційно зареєстрованих безробітних минулого року перевищила 358 тисяч осіб. Вподобання людей багато в чому збігалися з пропозиціями ринку, але з певними нюансами.

Найпопулярнішою метою серед українців була посада продавця продовольчих товарів — таку роботу шукала майже 21 тисяча клієнтів Служби зайнятості. Також у топі опинилися підсобні працівники (18 тисяч запитів) та продавці-консультанти (12 тисяч).

Проте на ринку праці має і свої курйози. Виявилося, що існують "вакансії-фантоми", які потрібні роботодавцям, але зовсім не цікавлять людей. Державна служба зайнятості зазначає:

"Ніхто з шукачів не шукав вакансій: гідрограф, ілюзіоніст, черговий аеропорту, годинникар з ремонту електронних і кварцових годинників, коректор поліграфічного виробництва, дегустатор кави та чимало інших. Хоча роботодавці шукали для себе таких працівників".

Куди рухатися шукачу?

Аналіз показує, що найкращі шанси на швидке працевлаштування мають водії та спеціалісти технічних професій, де пропозицій більше, ніж людей. Водночас у сфері торгівлі та некваліфікованої праці спостерігається стабільний потік кадрів, де попит і пропозиція майже врівноважені.

Раніше повідомлялося, що взимку ринок сезонної зайнятості традиційно активізується: інтерес до тимчасової роботи зростає як серед роботодавців, так і серед шукачів. Аналітики з’ясували, які вакансії є найбільш затребуваними, скільки пропозицій публікують компанії та на який рівень оплати праці можуть орієнтуватися кандидати.

Автор:
Тетяна Ковальчук