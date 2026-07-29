Финляндия прекращает обслуживание интернет-кабеля РФ, через который идет 70% трафика

Финляндия с 2027 г. прекратит обслуживать часть опор линий электропередач, которыми проложены волоконно-оптические линии связи в Россию. Через эти маршруты могут проходить до 30% всех линий связи между двумя странами, поэтому российским операторам придется переводить международный интернет-трафик на альтернативные каналы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Мoscowtimes.

По данным издания, финская энергетическая компания Fingrid уже предупредила российских операторов связи о предстоящем прекращении обслуживания опор.

Один из собеседников издания утверждает, что волоконно-оптические линии на этих опорах планируют демонтировать, а сами конструкции разобрать.

Причиной стало прекращение передачи электроэнергии между Россией и Финляндией после 2022 года. В результате удерживать инфраструктуру только для телекоммуникационных операторов стало экономически невыгодно.

Финское направление остается важным для международного интернет-трафика России. По оценке одного из источников "Коммерсанта", после 2022 года через Финляндию проходит около 60-70% зарубежного интернет-трафика РФ.

В то же время, непосредственно через опоры ЛЭП, которые планируют вывести из эксплуатации, может проходить до 30% всех линий связи между Россией и Финляндией.

Российские операторы уже ведут переговоры с финскими телекоммуникационными компаниями по альтернативным маршрутам. Часть операторов также имеет резервные каналы через другие страны.

Для европейской части России финский маршрут не единственный. Международный трафик может также проходить через Беларусь, страны Балтии и подводные кабельные системы Балтийского моря.

Добавим, Национальное управление по взысканию долгов Финляндии изъяло 3,7 миллиона евро, принадлежавших Российской Федерации. Эти средства будут направлены на компенсацию украинской компании "Нафтогаз Украины" за имущество, уничтоженное и незаконно экспроприированное Россией.