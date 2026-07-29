Зарплата, график и бронирование: что мотивирует украинцев менять работу

Готовность украинцев сменить работу за год существенно выросла. Если в 2025 году о таких планах заявляли только 15% респондентов, то их доля достигла 38%. Важнейшими критериями при выборе нового работодателя остается уровень зарплаты, близость к месту работы и гибкий график.

Как пишет Delo.ua, об этом идет речь в исследовании OLX Украина.

Рынок труда меняется

Несмотря на то, что все больше украинцев задумываются об изменении места работы, для тех, кто не планирует увольняться в ближайшее время, главным аргументом остается удобный график. Именно этот фактор назвали 56% опрошенных – почти столько же, как и в прошлом году (57%).

Второй по значимости причиной стала удовлетворенность уровнем заработной платы. Если в 2025 году ее отмечали 28% респондентов, то сейчас этот показатель вырос до 41%.

Также работники ценят комфортную атмосферу в коллективе (35%), возможности профессионального развития компании (29%), а также стабильность и безопасность рабочего места (26%). Еще 26% отметили, что не видят на рынке труда альтернативных вакансий, которые бы соответствовали их ожиданиям.

Для 12% респондентов значительными факторами остаются привлекательный социальный пакет, возможности бесплатного обучения и развития, а также вопросы, связанные с мобилизацией или военным учетом.

Что стимулирует украинцев искать новую работу

Самым мощным стимулом для смены работодателя остается возможность получать более высокую заработную плату. Этот фактор избрали 84% участников опроса, в то время как годом ранее его называли 64%.

В то же время, украинцы все больше обращают внимание не только на уровень дохода, но и на условия труда. Почти половина опрошенных (45%) готовы сменить работу ради более комфортных условий труда.

По 42% респондентов назвали важными возможности карьерного развития и гибкий график или дистанционный формат работы. Для сравнения, в прошлом году эти показатели составили 28% и 22% соответственно.

Кроме того, 32% готовы перейти к более стабильному и надежному работодателю, еще 29% - ради лучшего мотивационного пакета или более интересных профессиональных задач. Для 23% весомым аргументом является возможность бронирования работников, в то время как в 2025 году этот фактор называли только 16% опрошенных.

Какие трудности возникают при поиске работы

Наибольшей проблемой для украинцев при поиске работы остаются низкие зарплаты в вакансиях. На это указали 47% респондентов против 44% годом ранее.

Еще 37% опрошенных жалуются на нехватку вакансий в своем регионе. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда такую проблему отмечали 26% участников исследования.

Среди других распространенных трудностей – недостаточное количество вакансий по специальности (34%), предложения работы с избыточным количеством обязанностей (28%), завышенные требования работодателей к кандидатам (22%) и случаи дискриминации по возрасту, полу или другим признакам (20%).

Лишь 3% респондентов заявили, что не сталкивались с трудностями при поиске работы или еще не начинали активный поиск.

Какие вакансии выбирают украинцы

Исследование свидетельствует о смене профессиональных приоритетов украинцев. Более половины опрошенных сейчас ищут работу, связанную с физическим трудом. Наибольшим спросом пользуются вакансии кассиров, поваров, водителей, строителей, работников производства и других представителей рабочих профессий.

Еще 30% респондентов интересуются вакансиями специалистов среднего звена, в том числе офисных администраторов или менеджеров магазинов.

Что является определяющим при выборе нового работодателя

Важнейшим критерием при выборе нового места работы остается уровень заработной платы. Этот фактор назвали 90% участников опроса, что на 10 процентных пунктов больше, чем в прошлом.

Также среди приоритетов – близость работы к месту жительства (67%) и гибкий график (61%).

В то же время значение официального трудоустройства снизилось: если в 2025 году его важность отмечали 40% опрошенных, то сейчас только 28%.

Меньшее значение украинцы предоставляют возможности работать дистанционно (16%), бронированию и репутации компании (по 8%), а также предоставлению жилья работодателем (7%).

Какой формат работы выбирают украинцы

Несмотря на понижение роли официального трудоустройства как критерия выбора вакансии, именно официальная занятость остается самым популярным форматом работы - ее избрали 57% респондентов.

В то же время, 55% допускают работу без официального оформления. Еще 23% готовы работать по гражданско-правовым договорам, а 14% – сотрудничать с работодателем как физические лица-предприниматели.

Напомним, МВФ прогнозирует, что уровень безработицы в Украине в 2027 году будет составлять 11,3%, что выше ожидаемого показателя 2026 года. В то же время официальная статистика свидетельствует о сокращении количества зарегистрированных безработных, однако работодатели и дальше сталкиваются с острым дефицитом квалифицированных кадров.