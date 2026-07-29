Украина расширяет присутствие в Северной Африке: какие новые продукты попадут на рынок Алжира

Украина и Алжир договариваются о расширении поставок аграрной продукции: после согласования четырех сертификатов на экспорт скота и молока стороны готовят допуск сухого молока и мяса птицы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, Посол Алжира в Украине и Молдове Ахмед Уаил, представители Госпродпотребслужбы и Союза молочных предприятий Украины обсудили поставки зерна и расширение экспорта товаров животного происхождения.

Несмотря на атаки РФ на портовую инфраструктуру, украинская сторона подтвердила выполнение международных контрактов и возобновление логистики.

Инспекции и новые категории продукции

Стороны запланировали проведение инспекционной миссии алжирских специалистов на украинском предприятии по производству сухого молока. После оценки мощностей начнется экспорт этой продукции.

Отдельно обрабатывается открытие рынка Алжира для украинского мяса птицы. Украина передала запросы относительно ветеринарных требований, процедур допуска и согласования международных сертификатов и ожидает ответа.

Согласованные направления экспорта

На сегодняшний день между Украиной и Алжиром уже согласованы четыре формы ветеринарных сертификатов , которые позволяют экспорт таких позиций:

молока и молочной продукции;

крупного рогатого скота для убоя;

крупного рогатого скота для откорма;

племенного крупного рогатого скота.

Благодаря продолжающимся работам профильных министерств по подготовке к расширению перечня товаров.

Напомним, за первые шесть месяцев 2026 года У страна согласовала 23 новых направления и торговые условия для экспорта. В частности в Алжир в отечественные производители будут импортировать мясо крупного рогатого скота .