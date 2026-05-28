Украинская кукуруза вернулась на рынок Алжира после трехлетней паузы: кто стал поставщиком

В сезоне 2025/26 один из крупнейших украинских агрохолдингов "Нибулон" впервые приступил к поставкам кукурузы из Украины государственной компании Алжира ONAB. Партнеры организовали перевозку зерна на 4 судах, а общий объем отгруженной продукции составил 122 тыс. тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Этот объем покрывает более 80% всего количества кукурузы из Украины, которую Алжир приобрел в течение текущего сезона. Благодаря этому сотрудничеству Украина возобновила продажу кукурузы в эту страну, поскольку поставок не было с 2023 года.

Алжир является самым большим по площади государством на территории Северной Африки. По статистическим данным Департамента сельского хозяйства США (USDA), страна ежегодно покупает на внешних рынках от 4,7 до 5,4 млн. тонн кукурузы. Основными экспортерами для этого региона традиционно остаются Аргентина и Бразилия.

Выход на этот рынок стал возможным из-за непосредственного участия компании "Н и булон" в алжирских государственных тендерах. Эта активность позволила расширить географию сбыта украинских зерновых культур в странах североафриканского региона.

Ранее сообщалось, что "Н и булон" начинает новый этап технологической трансформации – разработку цифровых двойников полей. После успешного внедрения аналогичной модели для своих элеваторов компания переносит data-driven подход непосредственно на землю, чтобы автоматизировать управление урожайностью и ресурсами.