От элеваторов к полям: "Нибулон" цифровизирует производство с помощью ИИ.
Агрохолдинг "НИибулон" начинает новый этап технологической трансформации – разработку цифровых двойников полей. После успешного внедрения аналогичной модели для своих элеваторов компания переносит data-driven подход непосредственно на землю, чтобы автоматизировать управление урожайностью и ресурсами.
Как сообщает Delo.ua , об этом говорится в сообщении пресс-службы агрохолдинга.
Формирование цифровых моделей будет производиться на базе платформы GeoPard Agriculture. Система позволяет централизовать пространственные данные и обрабатывать их с помощью моделей искусственного интеллекта глубокой агрономической аналитики.
География и инструменты проекта
На первом этапе специалисты департамента агропроизводства создадут цифровые карты для трех ключевых кластеров:
- Центрального;
- Черкасского;
- Каменец-Подольского.
Цифровые двойники позволят компании:
- создавать карты точного отбора почв и дифференцированного посева;
- формировать автоматизированные задания для техники на дифференцированное внесение удобрений:
- проводить послеуборочный анализ с корреляцией урожайности и характеристик почвы.
В "Нибулоне" подчеркивают, что внедрение этих инструментов поможет оптимизировать использование ресурсов, снизить влияние на окружающую среду и повысить точность управленческих решений.
Напомним, агрохолдинг опроверг слухи о возможном уходе из Николаева на фоне земельных споров и подтвердил намерение продолжать работу в городе.