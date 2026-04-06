От элеваторов к полям: "Нибулон" цифровизирует производство с помощью ИИ.

Агрохолдинг "НИибулон" начинает новый этап технологической трансформации – разработку цифровых двойников полей. После успешного внедрения аналогичной модели для своих элеваторов компания переносит data-driven подход непосредственно на землю, чтобы автоматизировать управление урожайностью и ресурсами.

Как сообщает Delo.ua , об этом говорится в сообщении пресс-службы агрохолдинга.

Формирование цифровых моделей будет производиться на базе платформы GeoPard Agriculture. Система позволяет централизовать пространственные данные и обрабатывать их с помощью моделей искусственного интеллекта глубокой агрономической аналитики.

География и инструменты проекта

На первом этапе специалисты департамента агропроизводства создадут цифровые карты для трех ключевых кластеров:

Центрального;

Черкасского;

Каменец-Подольского.

Цифровые двойники позволят компании:

создавать карты точного отбора почв и дифференцированного посева;

формировать автоматизированные задания для техники на дифференцированное внесение удобрений:

проводить послеуборочный анализ с корреляцией урожайности и характеристик почвы.

В "Нибулоне" подчеркивают, что внедрение этих инструментов поможет оптимизировать использование ресурсов, снизить влияние на окружающую среду и повысить точность управленческих решений.

Напомним, агрохолдинг опроверг слухи о возможном уходе из Николаева на фоне земельных споров и подтвердил намерение продолжать работу в городе.