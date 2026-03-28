"Нибулон" прокомментировал слухи о выходе из Николаева на фоне спора по аренде земли

Агрохолдинг "Нибулон" опроверг информацию о возможном выходе из Николаева и заявил о намерении и дальше работать в городе.

Как информирует Delo.ua, соответствующую позицию обнародовала пресс-служба компании.

В "Нибулоне" подчеркнули, что компания "была, остается и надеется остаться николаевской", а также выступает за конструктивный диалог с местными властями и общиной.

В компании подчеркнули, что даже несмотря на продолжающуюся уже четыре года блокаду порта Николаева и заминирование акватории они продолжают выполнять свои финансовые обязательства. В частности, речь идет об оплате аренды за фактически неиспользуемые водные участки.

По данным компании, подтвержденные независимыми экспертами убытки "Нибулона" составляют 573 млн долларов. В то же время предприятие продолжает платить налоги и обеспечивать рабочие места. Объем отчислений налога на доходы физических лиц в местный бюджет рос в последние годы — с 88,6 млн грн в 2023 году до 150 млн грн в 2025 году.

В пресс-службе добавили, что компания находится в постоянном диалоге с местными властями по урегулированию вопроса арендной платы и дальнейшей деятельности в регионе.

Ранее один из местных телеканалов сообщил, что компания якобы рассматривает возможность покинуть Николаев в случае, если не будет принято решение о льготах по аренде земель, потенциально загрязненных взрывоопасными предметами.