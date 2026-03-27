"Нибулон" грозится уйти из Николаева: в чем причина

Агрохолдинг "Нибулон" пригрозил, что уйдет из Николаева, если не будет принято решение о предоставлении льготы на аренду земли, потенциально загрязненной взрывоопасными предметами.

Речь идет о более чем 50 гектарах в николаевском морпорте, где расположены производственные мощности компании "Нибулон". Из-за рисков минного загрязнения эти участки пока не используются, поэтому предприятие просит уменьшить арендную плату.

Соответствующее заявление прозвучало на заседании бюджетной комиссии Николаевского городского совета.

Представитель «Нибулона» Александр Долженков заявил, что в случае отказа компания может изменить налоговый адрес, и тогда часть налогов (около 50–60 млн грн) будет поступать в другие бюджеты.

"Если не будет взаимопонимания, то соответственно и будет реакция "Нибулона"", - отметил он.

По данным компании, территория порта подвергалась обстрелам, а во время обследований там обнаруживали обломки боеприпасов. Часть участков уже определили как потенциально опасных.

На это отреагировал член комиссии Сергей Кантор и указал, что слова представителя "Нибулона" звучат как шантаж.

Недавно агрохолдинг "Нибулон" провел модернизационные мероприятия на двух комплексах в Николаевской области. В частности, на агрокомбинате "Врадиевский" возведена вторая линия для перегрузки, что позволило вдвое увеличить мощности и изменить схему приемки и отгрузки. А на филиале "Колосовский элеватор" компания повысила производительность процесса отгрузки зерна на автотранспорт за счет двух построенных бункеров вместимостью по 40 тонн каждый.

Также "Нибулон" построил на Николаевском перегрузочном зерновом терминале галерею для приема грузов по водному транспорту.

О компании "Нибулон"

"Нибулон" - ведущий агропроизводитель и экспортер со 100% украинским капиталом.

С 1991 года компания инвестировала более 2,3 миллиардов долларов США в создание современной экосистемы продовольственной безопасности. Ее основой является партнерство с более чем 4500 украинскими агропроизводителями, которые вместе с Нибулоном поставляют качественную сельскохозяйственную продукцию в 76 стран мира.

В распоряжении компании разветвленная инфраструктура: 23 элеваторных комплекса, собственные автотранспортные и железнодорожные мощности, а также флот, построенный на собственной судостроительной верфи. Даже в военное время этот флот продолжает осуществлять речные перевозки по Днепру, Дунаю и Южному Бугу, обеспечивая агропроизводителям надежные и эффективные логистические решения.

В феврале 2022 года новым генеральным директором компании Нибулон стал Андрей Вадатурский. Он принял управление компанией после смерти основателя холдинга, его отца Алексея Вадатурского.

Из-за атак россиян украинская агрокомпания "Нибулон" потеряла 70% активов, ее долги составляют почти $600 млн.