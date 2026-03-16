Украинская агрокомпания "Нибулон" открывает офис в Румынии для работы на Дунае.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал владелец "Нибулона" Андрей Вадатурский в интервью LIGA.net.

Чтобы выжить, украинской торговой компании нужно было стать международной с лучшими практиками и специалистами, заявил Вадатурский.

"Мы начали работать на европейском рынке с офисом в Нидерландах. Открываем офис в Румынии для работы в Дунае", - сказал он.

Владелец компании отметил, что это невозможно без контроля рисков, поэтому "Нибулон" усилил свой швейцарский офис специалистами по риск-менеджменту.

С Днепра перешли на Дунай

"Нибулон" построил уникальную для Украины систему: сеть элеваторов, собственный речной флот и морской терминал в Николаеве, что позволяло контролировать всю экспортную цепь и существенно снижать стоимость логистики, заявил Вадатурский.

Он отметил, что до войны транспортировка зерна стоила около $12 за тонну.

"Война остановила речную навигацию. Николаевский порт вместе с нашим флотом заблокирован. Поэтому в начале полномасштабного вторжения из-за блокады портов расходы выросли до $150 за тонну", - рассказал владелец компании.

В первые месяцы войны Нибулон построил новый филиал "Бессарабский" в Измаиле. Фактически через несколько месяцев "Нибулон" создал новый канал экспорта через Дунай, напомнил Вадатурский.

Параллельно "Нибулон" перестроил наземную логистику и начал активно использовать комбинированные маршруты.

По его словам, часть флота удалось вывести. Сначала компания переориентировала его на Дунай – он работал на перевозках зерна из Измаила в Констанцу.

"Впоследствии вышли на рынок грузовых перевозок средне-верхнего Дуная – наш флот начал работать по европейским логистическим цепям", - сказал владелец "Нибулона".

Благодаря инвестициям в цифровизацию компания смогла повысить эффективность управления потоками транспорта. "Нибулон" делает ставку на перевозку собственным транспортом – это позволяет снижать затраты и сохранять контроль над всей логистической цепью, подчеркнул Вадатурский.

Но он отметил, что даже новая логистическая модель пока менее эффективна, чем довоенная. Поэтому "Нибулон" продолжает переосмысливать модель взаимодействия с агропроизводителем.

"Основа – стратегия долгих партнерских отношений с фермером", - добавил он.

В 2024 году холдинг "Нибулон" объявил о начале партнерского сотрудничества с компанией "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП). Условия договора предусматривают использование одного каравана флота УДП для перевозки украинского зерна из Измаила в румынский порт Констанца.

В феврале 2025 года "Нибулон" предупреждал о возможной остановке перевалки зерна через Измаильский терминал из-за потери конкурентоспособности дунайского маршрута.

О компании "Нибулон"

"Нибулон" - ведущий агропроизводитель и экспортер со 100% украинским капиталом.

С 1991 года компания инвестировала более 2,3 миллиардов долларов США в создание современной экосистемы продовольственной безопасности. Ее основой является партнерство с более чем 4500 украинскими агропроизводителями, которые вместе с Нибулоном поставляют качественную сельскохозяйственную продукцию в 76 стран мира.

В распоряжении компании разветвленная инфраструктура: 23 элеваторных комплекса, собственные автотранспортные и железнодорожные мощности, а также флот, построенный на собственной судостроительной верфи. Даже в военное время этот флот продолжает осуществлять речные перевозки по Днепру, Дунаю и Южному Бугу, обеспечивая агропроизводителям надежные и эффективные логистические решения.

В феврале 2022 года Андрей Вадатурский возглавил компанию "Нибулон" после смерти основателя холдинга своего отца Алексея Вадатурского.