- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Нибулон" открывает офис в Румынии для работы на Дунае
Украинская агрокомпания "Нибулон" открывает офис в Румынии для работы на Дунае.
Как пишет Delo.ua, об этом рассказал владелец "Нибулона" Андрей Вадатурский в интервью LIGA.net.
Чтобы выжить, украинской торговой компании нужно было стать международной с лучшими практиками и специалистами, заявил Вадатурский.
"Мы начали работать на европейском рынке с офисом в Нидерландах. Открываем офис в Румынии для работы в Дунае", - сказал он.
Владелец компании отметил, что это невозможно без контроля рисков, поэтому "Нибулон" усилил свой швейцарский офис специалистами по риск-менеджменту.
С Днепра перешли на Дунай
"Нибулон" построил уникальную для Украины систему: сеть элеваторов, собственный речной флот и морской терминал в Николаеве, что позволяло контролировать всю экспортную цепь и существенно снижать стоимость логистики, заявил Вадатурский.
Он отметил, что до войны транспортировка зерна стоила около $12 за тонну.
"Война остановила речную навигацию. Николаевский порт вместе с нашим флотом заблокирован. Поэтому в начале полномасштабного вторжения из-за блокады портов расходы выросли до $150 за тонну", - рассказал владелец компании.
В первые месяцы войны Нибулон построил новый филиал "Бессарабский" в Измаиле. Фактически через несколько месяцев "Нибулон" создал новый канал экспорта через Дунай, напомнил Вадатурский.
Параллельно "Нибулон" перестроил наземную логистику и начал активно использовать комбинированные маршруты.
По его словам, часть флота удалось вывести. Сначала компания переориентировала его на Дунай – он работал на перевозках зерна из Измаила в Констанцу.
"Впоследствии вышли на рынок грузовых перевозок средне-верхнего Дуная – наш флот начал работать по европейским логистическим цепям", - сказал владелец "Нибулона".
Благодаря инвестициям в цифровизацию компания смогла повысить эффективность управления потоками транспорта. "Нибулон" делает ставку на перевозку собственным транспортом – это позволяет снижать затраты и сохранять контроль над всей логистической цепью, подчеркнул Вадатурский.
Но он отметил, что даже новая логистическая модель пока менее эффективна, чем довоенная. Поэтому "Нибулон" продолжает переосмысливать модель взаимодействия с агропроизводителем.
"Основа – стратегия долгих партнерских отношений с фермером", - добавил он.
В 2024 году холдинг "Нибулон" объявил о начале партнерского сотрудничества с компанией "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП). Условия договора предусматривают использование одного каравана флота УДП для перевозки украинского зерна из Измаила в румынский порт Констанца.
В феврале 2025 года "Нибулон" предупреждал о возможной остановке перевалки зерна через Измаильский терминал из-за потери конкурентоспособности дунайского маршрута.
О компании "Нибулон"
"Нибулон" - ведущий агропроизводитель и экспортер со 100% украинским капиталом.
С 1991 года компания инвестировала более 2,3 миллиардов долларов США в создание современной экосистемы продовольственной безопасности. Ее основой является партнерство с более чем 4500 украинскими агропроизводителями, которые вместе с Нибулоном поставляют качественную сельскохозяйственную продукцию в 76 стран мира.
В распоряжении компании разветвленная инфраструктура: 23 элеваторных комплекса, собственные автотранспортные и железнодорожные мощности, а также флот, построенный на собственной судостроительной верфи. Даже в военное время этот флот продолжает осуществлять речные перевозки по Днепру, Дунаю и Южному Бугу, обеспечивая агропроизводителям надежные и эффективные логистические решения.
В феврале 2022 года Андрей Вадатурский возглавил компанию "Нибулон" после смерти основателя холдинга своего отца Алексея Вадатурского.