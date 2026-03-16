"Нібулон" відкриває офіс у Румунії для роботи на Дунаї

Українська агрокомпанія "Нібулон" відкриває офіс у Румунії, щоб працювати на Дунаї.

Як пише Delo.ua, про це розповів власник "Нібулону" Андрій Вадатурський у інтерв’ю LIGA.net.

Для того щоб вижити, українській торговельній компанії треба було стати міжнародною з найкращими практиками та фахівцями, заявив Вадатурський.

"Ми почали працювати на європейському ринку з офісом у Нідерландах. Відкриваємо офіс у Румунії для роботи на Дунаї", - сказав він.

Власник компанії зазначив, що це неможливо без контролю ризиків, тому "Нібулон" посилив свій швейцарський офіс фахівцями з ризик-менеджменту.

З Дніпра перейшли на Дунай

"Нібулон" побудував унікальну для України систему: мережу елеваторів, власний річковий флот і морський термінал у Миколаєві, що давало змогу контролювати весь експортний ланцюг і суттєво знижувати вартість логістики, заявив Вадатурський.

Він зазначив, що до війни транспортування зерна коштувало близько $12 за тонну.

"Війна зупинила річкову навігацію. Миколаївський порт разом із нашим флотом заблоковано. Тому на початку повномасштабного вторгнення через блокаду портів витрати зросли до $150 за тонну", - розповів власник компанії.

У перші місяці війни Нібулон побудував нову філію "Бессарабська" в Ізмаїлі. Фактично за кілька місяців "Нібулон" створив новий канал експорту через Дунай, нагадав Вадатурський.

Паралельно "Нібулон" перебудував наземну логістику та почав активно використовувати комбіновані маршрути.

За його словами, частину флоту вдалося вивести. Спочатку компанія переорієнтувала його на Дунай – він працював на перевезеннях зерна з Ізмаїла до Констанци.

"Згодом вийшли на ринок вантажних перевезень середньо-верхнього Дунаю – наш флот почав працювати у європейських логістичних ланцюгах", - сказав власник "Нібулону".

Завдяки інвестиціям у цифровізацію компанія змогла підвищити ефективність управління потоками транспорту. "Нібулон" робить ставку на перевезення власним транспортом – це дає змогу знижувати витрати і зберігати контроль над усім логістичним ланцюгом, підкреслив Вадатурський.

Але він зазначив, що навіть нова логістична модель поки що менш ефективна, ніж довоєнна. Тому "Нібулон" продовжує переосмислювати модель взаємодії з агровиробником.

"Основа – стратегія довгих партнерських відносин із фермером", - додав він.

У 2024 році холдинг "Нібулон" оголосив про початок партнерської співпраці з компанією "Українське Дунайське Пароплавство" (УДП). Умови договору передбачають використання одного каравану флоту УДП для перевезення українського збіжжя з Ізмаїла до румунського порту Констанца.

У лютому 2025 року "Нібулон" попереджав про можливу зупинку перевалки зерна через Ізмаїльський термінал через втрату конкурентоспроможності дунайського маршруту.

Про компанію "Нібулон"

"Нібулон" — провідний агровиробник та експортер зі 100% українським капіталом.

Від 1991 року компанія інвестувала понад 2,3 мільярда доларів США у створення сучасної екосистеми продовольчої безпеки. Її основою є партнерство з понад 4 500 українськими агровиробниками, які разом із Нібулоном постачають якісну сільськогосподарську продукцію до 76 країн світу.

У розпорядженні компанії — розгалужена інфраструктура: 23 елеваторні комплекси, власні автотранспортні й залізничні потужності, а також флот, збудований на власній суднобудівній верфі. Навіть у воєнний час цей флот продовжує здійснювати річкові перевезення по Дніпру, Дунаю та Південному Бугу, забезпечуючи агровиробникам надійні та ефективні логістичні рішення.

У лютому 2022 року Андрій Вадатурський очолив компанію "Нібулон" після смерті засновника холдингу, свого батька Олексія Вадатурського.