"Нібулон" може призупинити перевалку зерна через Ізмаїльський термінал

Компанія "Нібулон" попереджає про можливу зупинку перевалки зерна через Ізмаїльський термінал через втрату конкурентоспроможності дунайського маршруту.

Про це заявив директор із взаємодії з органами влади компанії Михайло Різак на Grain Storage Forum, повідомляє Elevatorist.com.

За його словами, перевалка зерна через Дунай скоротилася до 100 тисяч тонн на місяць, хоча технічні можливості терміналу дозволяють обробляти до 300 тисяч тонн.

У найкращі періоди компанія здійснювала перевалку до 250 тисяч тонн, однак нині обсяги впали до 30 тисяч тонн. Якщо ситуація не зміниться, у найближчому майбутньому термінал може повністю зупинити роботу.

Основною причиною падіння обсягів він назвав втрату конкурентної переваги Дунаю через високі витрати на фрахт суден у порту Констанца та загальне здорожчання логістики.

Різак додав, що Дунай втратить вантажі в найближчі місяці, якщо не буде кардинально змінена логістика і забезпечено конкурентноздатність цього маршруту з будь-якого елеватора України, оскільки зараз він "планомірно скочується до нуля".

Нагадаємо, "Нібулон" оголосив про початок партнерської співпраці з компанією "Українське Дунайське Пароплавство" (УДП) у липні 2024 року. Умови договору передбачали використання одного каравану флоту УДП для перевезення українського збіжжя з Ізмаїла до румунського порту Констанца.

Окрім цього, саме УДП запропонувало перенаправити вантажі, які перевозились у країни Євросоюзу вантажівками, на річковий транспорт, згодом почало підготовку до запуску баржевих контейнерних караванів на Середній та Верхній Дунай. Державне підприємство розробило три лінії для баржевих караванів.