Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

-0,00

EUR

43,51

-0,00

Наличный курс:

USD

41,90

41,90

EUR

43,90

43,75

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Нибулон" может приостановить перевалку зерна через Измаильский терминал

"Нибулон" может приостановить перевалку зерна через Измаильский терминал
Иллюстрация: "Нибулон"

Компания "Нибулон" предупреждает о возможной остановке перевалки зерна через Измаильский терминал из-за потери конкурентоспособности дунайского маршрута.

Об этом заявил директор по взаимодействию с органами власти компании Михаил Ризак на Grain Storage Forum, сообщает Elevatorist.com.

По его словам, перевалка зерна через Дунай сократилась до 100 тысяч тонн в месяц, хотя технические возможности терминала позволяют возделывать до 300 тысяч тонн.

В лучшие периоды компания осуществляла перевалку до 250 тысяч тонн, однако в настоящее время объемы упали до 30 тысяч тонн. Если ситуация не изменится, в ближайшем будущем терминал может полностью приостановить работу.

Основной причиной падения объемов он назвал потерю конкурентного преимущества Дуная из-за высоких затрат на фрахт судов в порту Констанца и общее удорожание логистики.

Резак   добавил, что Дунай потеряет грузы в ближайшие месяцы, если не будет кардинально изменена логистика и обеспечена конкурентоспособность этого маршрута с любого элеватора Украины, поскольку сейчас он "планомерно скатывается к нулю".

Напомним, "Нибулон" объявил о начале партнерского сотрудничества с компанией "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП) в июле 2024 года. Условия договора предусматривали использование одного каравана флота УДП для перевозки украинского зерна из Измаила в румынский порт Констанца.

Кроме этого, именно УДП предложило перенаправить грузы, перевозимые в страны Евросоюза грузовиками, на речной транспорт, затем начало подготовку к запуску баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай. Государственное предприятие разработало три линии для баржевых караванов.

Автор:
Татьяна Гойденко