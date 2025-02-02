"Нибулон" может приостановить перевалку зерна через Измаильский терминал

Компания "Нибулон" предупреждает о возможной остановке перевалки зерна через Измаильский терминал из-за потери конкурентоспособности дунайского маршрута.

Об этом заявил директор по взаимодействию с органами власти компании Михаил Ризак на Grain Storage Forum, сообщает Elevatorist.com.

По его словам, перевалка зерна через Дунай сократилась до 100 тысяч тонн в месяц, хотя технические возможности терминала позволяют возделывать до 300 тысяч тонн.

В лучшие периоды компания осуществляла перевалку до 250 тысяч тонн, однако в настоящее время объемы упали до 30 тысяч тонн. Если ситуация не изменится, в ближайшем будущем терминал может полностью приостановить работу.

Основной причиной падения объемов он назвал потерю конкурентного преимущества Дуная из-за высоких затрат на фрахт судов в порту Констанца и общее удорожание логистики.

Резак добавил, что Дунай потеряет грузы в ближайшие месяцы, если не будет кардинально изменена логистика и обеспечена конкурентоспособность этого маршрута с любого элеватора Украины, поскольку сейчас он "планомерно скатывается к нулю".

Напомним, "Нибулон" объявил о начале партнерского сотрудничества с компанией "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП) в июле 2024 года. Условия договора предусматривали использование одного каравана флота УДП для перевозки украинского зерна из Измаила в румынский порт Констанца.

Кроме этого, именно УДП предложило перенаправить грузы, перевозимые в страны Евросоюза грузовиками, на речной транспорт, затем начало подготовку к запуску баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай. Государственное предприятие разработало три линии для баржевых караванов.