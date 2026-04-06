Від елеваторів до полів: "Нібулон" цифровізує виробництво за допомогою ШІ

Агрохолдинг "НІібулон" розпочинає новий етап технологічної трансформації — розробку цифрових двійників полів. Після успішного впровадження аналогічної моделі для своїх елеваторів, компанія переносить data-driven підхід безпосередньо на землю, щоб автоматизувати управління врожайністю та ресурсами.

Формування цифрових моделей здійснюватиметься на базі платформи GeoPard Agriculture. Система дозволяє централізувати просторові дані та обробляти їх за допомогою моделей штучного інтелекту для глибокої агрономічної аналітики.

Географія та інструменти проєкту

На першому етапі фахівці департаменту агровиробництва створять цифрові карти для трьох ключових кластерів:

Центрального;

Черкаського;

Кам’янець-Подільського.

Цифрові двійники дозволять компанії:

створювати карти точного відбору ґрунтів та диференційованого посіву;

формувати автоматизовані завдання для техніки на диференційоване внесення добрив:

проводити післязбиральний аналіз із кореляцією врожайності та характеристик ґрунту.

У "Нібулоні" підкреслюють, що впровадження цих інструментів допоможе оптимізувати використання ресурсів, зменшити вплив на довкілля та підвищити точність управлінських рішень.

Нагадаємо, агрохолдинг спростував чутки про можливий вихід із Миколаєва на тлі земельних суперечок і підтвердив намір продовжувати роботу в місті.