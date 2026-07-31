Блокировка морского экспорта: повлияет ли это на подорожание хлеба

Покупатели товаров, изготовленных из зерна, не обязательно испытают прямое влияние на блокирование странского морского экспорта зерна из-за подорожания сырья. Однако до конца года стоимость хлеба может возрасти в пределах 10%, в том числе из-за затрат на энергоносители и логистику.

Об этом Delo.ua рассказал заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук.

Почему цены на хлеб вырастут и когда

Сырье не всегда составляет основную часть стоимости готовой продукции, реализуемой на прилавках магазинов. В структуре себестоимости хлеба доля зерна значительно меньше, чем другие производственные затраты.

"Зерно занимает около 12-15% себестоимости продукции, тогда как мука 20-25%. Все остальные составляющие - 70% - это энергоносители, оплата зарплат, логистика, соотношение гривны к валюте, потому что очень многие заводы для того, чтобы осуществлять свою работу, комплектующие закупают за евро или доллары", -.

На сегодняшний день частично цены на сырье снизились, однако это не означает быстрого удешевления готовой продукции. Многие мукомели имеют запасы на 5-6 месяцев, которые были закуплены раньше по значительно более высоким ценам.

"Поэтому ожидать, что цена на хлеб упадет, к сожалению, не приходится. Факторы, влияющие на ценообразование на хлеб, говорят о том, что до конца года она может возрасти в пределах 10%", – прогнозирует эксперт.

По данным Минфина, по состоянию на 30 августа средние цены на хлеб составляли:

⦁ батон "Румянец" нарезной (450 грамм) - 35,45 грн;

⦁ батон "Киевский Нарезной" (500 грамм) – 41,95 грн;

⦁ хлеб пшеничный, нарезной (650 грамм) – 50,99 грн;

⦁ хлеб пшеничный "Царь Хлеб" нарезной (600 грамм) – 57,77 грн;

⦁ хлеб ржаной "Столичный" (950 грамм) – 51,00 грн;

⦁ хлеб ржаной Riga "Бородиновский" (300 грамм) – 53,50 грн.

В то же время, отдельные категории продуктов могут демонстрировать другую динамику, отметил Марчук.

В частности, овощная группа сейчас дешевеет из-за увеличения предложения на рынке.

Эксперт прогнозирует, что в августе - начале сентября потребители будут иметь достаточное количество овощей за счет сезонного урожая.

Горючее может стать новым драйвером роста цен

Однако дополнительное давление на цены может оказать подорожание горючего. Запасы горючего, приобретенные по более низким ценам, постепенно завершаются, отметил заместитель председателя ВАР .

"Я думаю, что в течение 2-3 недель мы увидим через ценообразование на топливо дополнительные плюсы на ценниках разных видов продукции в пределах 50%. Сюда относится молочная и мясная продукция", - подытожил Марчук .

В тройку крупнейших производителей хлеба в Украине входят:

⦁ "Киевхлеб" – один из крупнейших производителей в стране, работающий преимущественно в Киеве и области;

⦁ "Кулиничи" - известная группа предприятий, имеющая сеть фирменных магазинов по Украине

⦁ Хлебные инвестиции (торговые марки "Царь Хлеб", "Теремно") – крупный холдинг, в который входят современные заводы в Киевской, Волынской и других регионах.

Всеукраинский аграрный совет заявил, что ограничение экспорта может привести к избытку более 27 млн тонн агропродукции на внутреннем рынке, падение закупочных цен ниже себестоимости и волны банкротств агропредприятий.

Напомним, прямые убытки от одного масштабного удара по портовой инфраструктуре могут достигать $20-30 млн. В то же время главный экономический риск заключается в потере пропускных возможностей морских путей, сокращении валютных поступлений и росте стоимости экспорта для украинских производителей.