Fitch знизив рейтинг України до переддефолтного

Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті з CCC до C. Про це йдеться у його повідомленні.

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"Почався процес, подібний до дефолту: 20 липня уряд України офіційно оголосив про згоду на відстрочку погашення зовнішнього боргу на 24 місяці. Fitch розглядає це як початок процесу обміну проблемного боргу, що відповідає рейтингам C як для рейтингу дефолту емітента, так і для відповідних цінних паперів", - сказано у ньому.

Відповідно, рейтинг України буде знижений до "RD" (обмежений дефолт), а рейтинг відповідних облігацій — до "D", якщо кредитори схвалять запит України, що Fitch вважає ймовірним розвитком подій.

Нагадаємо, що 20 липня Україна офіційно запропонувала власникам своїх єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними та відсунути строки погашення паперів на два роки, зберігши поточні ставки прибутковості.

При цьому в Міністерстві фінансів заявили, що перед затвердженням пропозиції про відстрочку виплат з єврооблігацій та зміну умов випуску ВВП-варантів Україна обговорила її з обраною групою їхніх основних власників та "отримала чіткі ознаки підтримки" від них.

У свою чергу, група кредиторів України у складі Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великобританії та США виступили із заявою про підтримку такого рішення і наполегливо рекомендували власникам євробондів України прийняти пропозицію про відстрочку виплат за ними, а також переглянути умови щодо ВВП-варрантів.

Було наголошено, що міжнародні партнери України готові забезпечити зупинення обслуговування держборгу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження ще на рік.

Однак до цього, коли тижнем раніше Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" попросила власників своїх єврооблігацій погодитись на відстрочку виплат за ними на два роки, тим радили не приймати таку пропозицію.

Згодом стало також відомо, що й Національна енергетична компанія "Укренерго" та Державне агентство автомобільних доріг збираються запропонувати кредиторам відстрочити отримання виплат за їхніми єврооблігаціями, випущеними під гарантії держави.

Джерело фото: ua.depositphotos.com