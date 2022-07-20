"Укренерго" та "Укравтодор" попросять відстрочити виплати за своїми єврооблігаціями слідом за Україною

Україна, яка запропонувала власникам її суверенних облігацій відстрочити всі виплати за ними на два роки, очікує від Національної енергетичної компанії "Укренерго" та Державного агентства автомобільних доріг аналогічної пропозиції щодо їх єврооблігацій, випущених під гарантії держави.

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Як передає "Інтерфакс-Україна", про це йдеться у презентації, підготовленій до організованого J.P.Morgan глобального колу з інвесторами з приводу суверенної пропозиції. Зазначається, що ці держструктури зроблять аналогічні дії "в найближчому майбутньому".

"Укренерго" у листопаді минулого року розмістило дебютні "зелені" єврооблігації з терміном 5 років на суму 825 мільйонів доларів під 6,875% із виплатою відсотків двічі на рік. Гроші від їхнього продажу пішли на оплату електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел. У свою чергу "Укравтодор" у червні 2021 року розмістив дебютні єврооблігації на 700 мільйонів доларів під 6,25%.

Нагадаємо, що раніше в середу Україна офіційно запропонувала власникам своїх єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними та відсунути терміни погашення паперів на два роки, зберігши поточні ставки прибутковості.

При цьому в Міністерстві фінансів заявили, що перед затвердженням пропозиції про відстрочку виплат по єврооблігаціях та зміну умов випуску ВВП-варантів Україна обговорила її з обраною групою їхніх основних власників та "отримала чіткі ознаки підтримки" від них.

У свою чергу група кредиторів України у складі Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великобританії та США виступила із заявою про підтримку такого рішення та наполегливо рекомендувала власникам євробондів України прийняти пропозицію про відстрочку виплат по них, а також переглянути умови щодо ВВП-варрантів.

Було наголошено, що міжнародні партнери України готові забезпечити зупинення обслуговування держборгу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження ще на рік.