Україні відклали виплати по єврооблігаціях. Йдеться про мільярди доларів

Іноземні кредитори пішли на поступки Києву і погодилися відтермінувати виплату боргу та відсотків по єврооблігаціях, йдеться у спільній заяві офіційної групи кредиторів України, яка є у розпорядженні агентства Reuters.

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До згаданої групи входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Великобританія та США.

Таке рішення дозволить тимчасово заощадити Україні близько $3 млрд лише на погашенні самого боргу (без урахування відсотків). Ці $3 млрд – саме та сума, на яку упродовж наступних двох років Україна повинна погасити три випуски єврооблігацій (на початку вересня – вже $1,2 млрд).

Київ також має заплатити відсотки за ними та ще за 11 випусками.

Український уряд просив про відтермінування по виплатах на два роки. Група кредиторів дала згоду на зупинення обслуговування боргу з 1 серпня цього року до кінця 2023-го, проте із правом продовження ще на рік.

Втім, що важливо, офіційна заява групи кредиторів ще не гарантує, що всі власники українських держпаперів погодяться на відстрочку, але значно підвищує на це шанси. Група кредиторів закликала кожного власника прийняти пропозицію українського Кабміну щодо відтермінування виплат.

При цьому якщо якісь із власників облігацій не узгодять зміни, то борг за цими випусками обслуговуватиметься та погашатиметься відповідно до умов випуску, тобто вчасно. Таку умову з самого початку прописав Кабмін у пропозиції до кредиторів.

Нагадаємо, нещодавно НАК "Нафтогаз" через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, у тому числі відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.