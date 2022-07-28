"Укрэнерго" просит перенести дату погашения евробондов на два года

НЭК "Укрэнерго" обратился к инвесторам с просьбой изменить условия выпуска "зеленых" облигаций устойчивого развития на сумму $825 млн с доходностью 6,875%, а именно перенести срок погашения с ноября 2026 года на этот же месяц 2028 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 28 июля сообщила пресс-служба компании.

Купонные выплаты по еврооблигациям, оплата которых производится в течение 24 месяцев, начиная со следующей даты выплаты процентов, также предлагается перенести на 2028 год. Если кредиторы согласятся, "Укрэнерго" обещает продолжить начисление процентов по ставке купона на уровне 6,875% и ввести капитализацию отстков.

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что этот шаг существенно поможет НЭК обеспечить поддержку энергетического сектора Украины в условиях полномасштабной войны.

"В тесной координации с правительством Украины мы работаем над тем, чтобы сконцентрировать средства на подготовку к отопительному сезону. И мы вместе с правительством и другими энергетическими компаниями объединим усилия, чтобы следующую, самую трудную в истории Украины зиму у всех был свет в домах", – добавил он.

Уточняем, что, по данным Лондонской фондовой биржи, срок действия запроса на получение согласия инвесторов истекает в 17:00 по времени Нью-Йорка 9 августа 2022 года, решения объявят 10 августа.

Напомним, ранее в презентации, подготовленной к организованному JPMorgan глобальному кругу с инвесторами, было сказано, что Украина, которая предложила владельцам ее суверенных облигаций отсрочить все выплаты по ним на два года, ожидает от "Укрэнерго" и Укравтодора аналогичного предложения по их еврооблигациям, выпущенным под гарантии страны.

При этом, например, НАК "Нефтегаз" не получила согласия от кредиторов на отсрочку выплат по еврооблигациям на сумму 335 млн долларов. Погашение процентов должно состояться 26 июля. Однако компания также не получила от Кабинета министров разрешения на осуществление такой выплаты. Компания намерена подготовить владельцам еврооблигаций новое предложение.

Источник фото: ua.depositphotos.com