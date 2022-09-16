Україна розраховує на допомогу Світового банку у фінансуванні дефіциту бюджету

Світовий банк вже у листопаді 2022-го може затвердити пакет додаткової фінансової допомоги для України на суму 1 млрд доларів, а також виноситься рішення про виділення коштів на фінансування дефіциту бюджету і відновлення інфраструктури.

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Про це повідомив заступник міністра економіки України Олександр Грибан.

"В мене є гарні новини від Міжнародної фінансової корпорації (IFC), що входить до структури Світового банку. Вони планують винести на затвердження ради директорів Світового банку пакет по Україні вже в цьому листопаді. Пакет буде передбачати фінансування на 1 млрд доларів – це буде, як пряме кредитування так і фінансові гарантії та інструменти trade finance" - повідомив Олександр Грибан.

За його словами, очікується, що таке фінансування також мобілізує й приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проекту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки. Таким чином, загальний обсяг проектів українських підприємств, що можуть бути профінансовані, становитиме більше 3.3 млрд. доларів.

Грибан зауважив, що IFC також активно працюють з європейським фондом European fund of sustainable development (EFSD), до якого вони вже надіслали запит на 2 млрд доларів. Ці кошти також планують використовувати для запровадження фінансових інструментів на підтримку України.

Крім цього уже в жовтні Світовий банк під час щорічних зборів має презентувати трастовий фонд на підтримку України.

"Я думаю, що вже на етапі створення фонду в них буде певний рівень зібраних зобов’язань, але я не знаю, чи це буде весь обсяг фонду, чи тільки його частина. Але точно знаю, що Мінфін в покритті дефіциту бюджету передбачає 36 млрд доларів на наступний рік. Це дає сподівання, що до кінця року в нас буде розуміння по наповненню цього фонду", - розповів Олександр Грибан.

За його словами, на розгляд ради директорів Світового банку виноситься рішення про виділення 36 млрд доларів на фінансування дефіциту бюджету в наступному році і також 17 млрд дол на відновлення інфраструктури та економіки України.

"Сума в 17 млрд доларів має покрити першочергові потреби у відбудові критичної інфраструктури та у забезпеченні страхування іноземних інвестицій. Ці кошти будуть мати вплив на відновлення української економіки, адже вони стануть мультиплікатором за рахунок задіяних будівельних компаній та виробників матеріалів. Але найбільший мультиплікатор для економіки буде саме від страхування інвестпроектів", - запевнив Олександр Грибан.

Нагадаємо, 15 вересня Європарламент підтримав виділення макрофінансової допомоги Україні в розмірі 5 мільярдів євро, щоб допомогти Києву покрити гострі потреби у фінансуванні.