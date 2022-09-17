Німеччина поставить Україні 18 одиниць САУ RCH-155, але не раніше 2025 року -ЗМІ

Уряд Німеччини задовольнив запит України на постачання 18 артилерійських самохідних комплексів RCH-155 загальною вартістю 216 млн євро. Про це повідомляє Welt am Sonntag з посиланням на лист міністра оборони України Олексія Реснікова до німецької колеги Крістін Ламбрехт (SPD), який є у розпорядженні видання.

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За словами експосла України Андрія Мельника, федеральний уряд схвалив експорт і фінансування зброї.

"Це стане вагомим внеском у масове посилення боєздатності української армії. Я сподіваюся, що федеральний уряд продовжуватиме послідовно йти цим шляхом", - сказав Мельник.

При цьому, за інформацією Welt am Sonntag, поставки RCH-155 будуть готові не раніш як через 30 місяців після укладання контракту – тобто у 2025 році. Видання пояснює, що виробник чекав отримання згоди уряду, щоб почати виготовлення САУ до

Як повідомляє видання "Мілітарний", дальність САУ RCH-155 - до 54 кілометрів, швидкість пострілу - дев'ять пострілів за хвилину. Важить САУ 39 тонн. Максимальна швидкість складає 100 км/год, пробіг на одній заправці – до 700 кілометрів.

Зазначимо, що в липні канцлер Олаф Шольц знову скоротив обіцяну військову допомогу Україні. Він обіцяв, що Німеччина наростить постачання, проте, судячи зі списку від федерального уряду, вони лише скорочуються.

Згодом Міністерство оборони Німеччини офіційно відкинуло пропозицію депутатів німецького парламенту від правлячої коаліції постачати Україні більше зброї, тому що побоюється що це призведе до зниження рівня оборонних можливостей країни та військового вторгнення РФ.