Правительство Германии удовлетворило запрос Украины на поставку 18 артиллерийских самоходных комплексов RCH-155 общей стоимостью 216 млн евро. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на письмо министра обороны Украины Алексея Ресникова к немецкой коллеге Кристин Ламбрехт (SPD), которое есть в распоряжении издания.

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По словам экс-посла Украины Андрея Мельника, федеральное правительство одобрило экспорт и финансирование оружия.

"Это станет весомым вкладом в массовое усиление боеспособности украинской армии. Я надеюсь, что федеральное правительство будет продолжать последовательно идти по этому пути", - сказал Мельник.

При этом, по информации Welt am Sonntag, поставки RCH-155 будут готовы не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта – то есть в 2025 году. Издание объяснит, что производитель ожидал получения согласия правительства, чтобы начать изготовление САУ.

Как сообщает издание "Милитарный", дальность САУ RCH-155 до 54 километров, скорость выстрела – девять выстрелов в минуту. Весит САУ 39 тонн. Максимальная скорость составляет 100 км/ч, пробег на одной заправке – до 700 км.

Отметим, что в июле канцлер Олаф Шольц снова сократил обещанную военную помощь Украине. Он обещал, что Германия нарастит поставки, однако, судя по списку федерального правительства, они лишь сокращаются.

Впоследствии Министерство обороны Германии официально отвергло предложение депутатов немецкого парламента от правящей коалиции поставлять Украине больше оружия, потому что опасается, что это приведет к снижению уровня оборонных возможностей страны и военному вторжению РФ.