Ізраїль передає Україні розвіддані про іранські безпілотники, — NYT

Ізраїльська розвідка передає українській стороні наявну інформацію щодо іранських безпілотників, які Росія почала використовувати на полі бою. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на українського високопосадовця.

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За його ж словами, приватна ізраїльська компанія надає Україні супутникові зображення позицій військ росіян.

Україна також попросила Ізраїль про системи протиповітряної оборони, а також далекобійні ракетні системи "Барак 8". Проте, як зазначається у статті NYT, Ізраїль поки що відмовився, "щоб не провокувати Росію на перешкоджання ізраїльським авіаударам по Сирії", де присутні російські військові угрупування.

Зазначимо, повітряні сили ЗСУ вже збили раніше багато іранських дронів-камікадзе. Наразі Україна запросила у західних партнерів системи придушення даних безпілотників.

При цьому останніми днями російські війська почали масово застосовували Shahed-136. Зокрема, 10 жовтня російські військові атакували Київ та північні області України іранськими дронами.

При цьому, у Ірані офіційно заперечили постачання Росії дронів-камікадзе.

Shahed-136 - це бражуючий боєприпас, призначений для ураження цілей на дальній відстані. Дрон наводиться на стаціонарну ціль за супутниковими координатами і запускається з пускової платформи. Він має гучний двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Дальність польоту таких БПЛА складає до 2500 км, вага становить 200 кг, довжина - 3,5 метра, розмах крил - 2,5 метра, вони розвивають відносно невелику швидкість у 120-180 км/год, що дозволяє атакувати їх зі стрілецької зброї.