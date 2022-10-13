Израиль передает Украине разведданные об иранских беспилотниках, — NYT

Израильская разведка передает украинской стороне имеющуюся информацию об иранских беспилотниках, которые Россия начала использовать на поле боя. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на украинского чиновника.

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По его словам, частная израильская компания предоставляет Украине спутниковые изображения позиций войск россиян.

Украина также попросила Израиль о системах противовоздушной обороны, а также дальнобойных ракетных системах "Барак 8". Однако, как отмечается в статье NYT, Израиль пока отказался, "чтобы не провоцировать Россию на препятствование израильским авиаударам по Сирии", где присутствуют российские военные группировки.

Отметим, воздушные силы ВСУ уже сбили ранее много иранских дронов-камикадзе. Украина запросила у западных партнеров системы подавления данных беспилотников.

При этом в последние дни российские войска начали массово применять Shahed-136. В частности, 10 октября российские военные атаковали Киев и северные области Украины иранскими дронами.

При этом в Иране официально отрицали поставки России дронов-камикадзе.

Shahed-136 – это бразирующий боеприпас, предназначенный для поражения целей на дальнем расстоянии. Дрон наводится на стационарную цель по спутниковым координатам и запускается с пусковой платформы. Он имеет громкий двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовку в носовой части дрона.

Дальность полета таких БПЛА составляет до 2500 км, вес составляет 200 кг, длина – 3,5 метра, размах крыльев – 2,5 метра, они развивают относительно небольшую скорость в 120-180 км/ч, что позволяет атаковать их из стрелкового оружия.