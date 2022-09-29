ВСУ научилась бороться с иранскими беспилотниками, - Резников

Воздушные силы ВСУ уже сбили много иранских дронов-камикадзе. Украина пригласила у западных партнеров системы подавления данных беспилотников.

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Об этом заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, ВСУ решают проблему иранских беспилотников.

"Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100 процентов не гарантируют закрытие неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих "шахедов". Наши научились их глушить", - заметил министр.

Он отметил, что Украина обратились к партнерам, в частности, к тем, которые боятся поставлять оружие, но у которых есть хорошая экспертиза.

"Я им сказал, что мы дадим вам их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением", - рассказал Резников.

Отметим, в последние дни российские войска начали массово применять беспилотники Shahed-136 ("Герань-2") иранского производства по объектам Одесской и Николаевской областей.

В частности, 20 сентября один из дронов атаковал побережье у Очакова, а один был сбит. 22 сентября было сбито сразу четыре таких БПЛА.

23 сентября три дрона атаковали Одессу : два из них разрушили админздание в припортовой зоне, там погибли два человека, а еще двое были ранены. Еще один Shahed-136 был сбит над морем. Вечером власти сообщили о сбитии над морем еще четырех дронов.

25 сентября был сбит дрон-камикадзе Shahed-136, которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев.

Shahed-136 – это бразирующий боеприпас, предназначенный для поражения целей на дальнем расстоянии. Дрон наводится на стационарную цель по спутниковым координатам и запускается с пусковой платформы. Он имеет громкий двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовку в носовой части дрона.

Дальность полета таких БПЛА составляет до 2500 км, вес составляет 200 кг, длина – 3,5 метра, размах крыльев – 2,5 метра, они развивают относительно небольшую скорость в 120-180 км/ч, что позволяет атаковать их из стрелкового оружия.