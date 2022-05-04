ВСУ получат 200 легендарных американских бронетранспортеров М113

США заявили о передаче Украине 200 единиц бронетранспортеров M113, сообщает Reuters. Такая техника участвовала уже более чем в 30 вооруженных конфликтах.

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Бронетранспортеры — это часть пакета помощи США. Украинские военные уже проходят обучение пользованию этой техникой.

M113 — одна из самых распространенных моделей бронемашин в мире, их выпущено более 80 тысяч. Эта техника состоит на вооружении более 50 стран, в том числе Германии, Израиля, Канады, Австралии.

Бронетранспортер обладает исключительной проходимость и может преодолевать водные препятствия вплавь. Он вооружен крупнокалиберным пулеметом M2 Browning.

Напомним, Британия планирует передать Украине 45 тысяч артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок AS-90.

А Польша передала Украине 200 советских танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты.