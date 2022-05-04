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ВСУ получат 200 легендарных американских бронетранспортеров М113
США заявили о передаче Украине 200 единиц бронетранспортеров M113, сообщает Reuters. Такая техника участвовала уже более чем в 30 вооруженных конфликтах.
Бронетранспортеры — это часть пакета помощи США. Украинские военные уже проходят обучение пользованию этой техникой.
M113 — одна из самых распространенных моделей бронемашин в мире, их выпущено более 80 тысяч. Эта техника состоит на вооружении более 50 стран, в том числе Германии, Израиля, Канады, Австралии.
Бронетранспортер обладает исключительной проходимость и может преодолевать водные препятствия вплавь. Он вооружен крупнокалиберным пулеметом M2 Browning.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Британия планирует передать Украине 45 тысяч артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок AS-90.
А Польша передала Украине 200 советских танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты.