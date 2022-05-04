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ЗСУ отримають 200 легендарних американських бронетранспортерів М113

ЗСУ отримають 200 легендарних американських бронетранспортерів М113
Бронетранспортер M113

США заявили про передачу Україні 200 одиниць бронетранспортерів M113, повідомляє Reuters. Така техніка брала участь у більш ніж 30 збройних конфліктах.

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Бронетранспортери – це частина пакету допомоги США. Українські військові вже навчаються користуватися цією технікою.

M113 – одна з найпоширеніших моделей бронемашин у світі, їх випущено понад 80 тисяч. Ця техніка стоїть на озброєнні понад 50 країн, зокрема Німеччини, Ізраїлю, Канади, Австралії.

Бронетранспортер має виняткову прохідність і може долати водні перешкоди водою. Він озброєний великокаліберним кулеметом M2 Browning.

Нагадаємо, Британія планує передати Україні 45 тисяч артилерійських снарядів та 20 самохідних артилерійських установок AS-90.

А Польща передала Україні 200 радянських танків Т-72 та кілька десятків бойових машин піхоти.

Автор:
Сергій Горєлов