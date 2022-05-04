ЗСУ отримають 200 легендарних американських бронетранспортерів М113

США заявили про передачу Україні 200 одиниць бронетранспортерів M113, повідомляє Reuters. Така техніка брала участь у більш ніж 30 збройних конфліктах.

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Бронетранспортери – це частина пакету допомоги США. Українські військові вже навчаються користуватися цією технікою.

M113 – одна з найпоширеніших моделей бронемашин у світі, їх випущено понад 80 тисяч. Ця техніка стоїть на озброєнні понад 50 країн, зокрема Німеччини, Ізраїлю, Канади, Австралії.

Бронетранспортер має виняткову прохідність і може долати водні перешкоди водою. Він озброєний великокаліберним кулеметом M2 Browning.

Нагадаємо, Британія планує передати Україні 45 тисяч артилерійських снарядів та 20 самохідних артилерійських установок AS-90.

А Польща передала Україні 200 радянських танків Т-72 та кілька десятків бойових машин піхоти.