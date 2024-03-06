Цены на мясо: в супермаркетах подешевела свинина

В феврале в украинских национальных торговых сетях снизились цены на свинину. Заметнее всего подешевел свиной ошейок, тазобедренная часть и корейка.

Об этом сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ) по итогам ежемесячного мониторинга розничных цен на мясо.

Цены на свинину

Отмечается, что средняя цена килограмма охлажденной свинины по итогам февраля составила 190,8 грн/кг, что на 5,6 грн/кг или на 2,8% дешевле, чем в январе.

"Самое заметное - на 8,5% против средней цены в прошлом месяце — снизились цены на свиной ошейок. Чуть меньше снижения цен, но все же выше среднего, коснулось тазобедренной части и корейки, цена которых „просела" на 8,5 грн/кг (4,7% и 4% соответственно)", - отмечают в АСУ.

По данным аналитиков, более премиальные вырезки и стейк, напротив, демонстрируют большую устойчивость: цены на эти мясные полуфабрикаты в феврале ослабли на 1,6% и 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Снижение цен не привело к активизации продаж

В то же время аналитики профильного объединения констатируют незначительное укрепление средних цен закупки свинины живым весом против первого месяца года.

Так, средняя цена закупки живца свиней в феврале составила 60,0 грн/кг с НДС, что на 1,9% или на 1,1 грн/кг с НДС выше январского показателя.

"Удешевление розничных цен связано с рассинхронизированностью с закупочными. Так, инерционное изменение цен на полках супермаркетов более полно отразило удешевление сырья, которое началось еще в октябре прошлого года, и служило попыткой поощрения потребителя в "несезон"". Хотя, по свидетельству поставщиков торговых сетей, это пока не привело к существенной активизации продаж. Более заметных сдвигов ожидают с улучшением погодных условий", - пояснили аналитики АСУ.

Отечественная мясопереработка использует украинское мясное сырье

Поступление импортной свинины в феврале было быстрее месяца раньше, констатируют аналитики АСУ

По предварительным данным таможенной статистики объемы импорта свинины (УКТ ВЭД 0203) в феврале составили 443 т, что втрое больше рекордно низких поступлений в январе.

Так, совокупный импорт с начала года не превышает 600 т, что в 4,5 раза меньше количества импортированной свинины в январе-феврале 2023-го.

"Хотя средняя февральская цена закупки свинины на внутреннем рынке была несколько выше, чем в январе, ослабленный уровень котировки на мясное сырье отечественного производства создает "естественный" экономический барьер для импортной. В то же время отечественная мясопереработка использует украинское мясное сырье, меньше полагаясь на зарубежное", - комментируют в АСУ.

Украинцы едят больше курятины

В 2023 годуукраинцы потребляли больше мяса птицы и говядины, чем в 2022 году. Если в прошлом году эти показатели были на уровне 26,2 и 7 кг соответственно, то в текущем они выросли до 27 кг птицы и 7,4 кг говядины в среднем на одного человека.

Потребление свинины при этом снизилось – в 2023 году украинцы в среднем съели 19,8 кг свинины, в то время как в предыдущем – 20,3 кг.