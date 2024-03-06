Ціни на м’ясо: у супермаркетах подешевшала свинина

У лютому в українських національних торговельних мережах знизилися ціни на свинину. Найпомітніше подешевшав свинячий ошийок, тазостегнова частина і корейка.

Про це повідомляють аналітики Асоціації "Свинарі України" (АСУ) за підсумками щомісячного моніторингу роздрібних цін на м’ясо.

Ціни на свинину

Зазначається, що середня ціна кілограма охолодженої свинини за підсумками лютого склала 190,8 грн/кг, що на 5,6 грн/кг чи 2,8% чи дешевше ніж у січні.

"Найпомітніше — на 8,5% проти середньої ціни минулого місяця — знизилися ціни на свинячий ошийок. Трохи менше зниження цін, але все ж вище за середнє, торкнулося тазостегнової частини і корейки, ціна яких „просіла" на 8,5 грн/кг (4,7% та 4% відповідно)", - зауважують в АСУ.

За даними аналітиків, преміальніші вирізка та стейк, навпаки, демонструють більшу стійкість: ціни на ці м’ясні напівфабрикати у лютому послабилися на 1,6% та 1,4% порівняно з попереднім місяцем.

Зниження цін не призвело до активізації продажів

Водночас, аналітики профільного об’єднання констатують незначне зміцнення середніх цін закупівлі свинини живою вагою проти першого місяця року.

Так, середня ціна закупівлі живця свиней в лютому склала 60,0 грн/кг з ПДВ, що на 1,9% чи на 1,1 грн/кг з ПДВ вище за січневий показник.

"Здешевлення роздрібних цін пов’язано з розсинхронізованістю із закупівельними. Так, інерційна зміна цін на полицях супермаркетів повніше відобразила здешевлення сировини, яке розпочалося ще у жовтні минулого року, та слугувала спробою заохочення споживача у „несезон". Хоча, за свідченнями постачальників торговельних мереж, це поки не призвело до істотної активізації продажів. Помітніших зрушень очікують із покращенням погодних умов", - пояснили аналітики АСУ.

Вітчизняна м’ясопереробка використовує українську сировину

Надходження імпортної свинини у лютому було жвавішим ніж місяцем раніше, констатують аналітики АСУ

За попередніми даними митної статистики обсяги імпорту свинини (УКТ ЗЕД 0203) у лютому склали 443 т, що утричі більше за рекордно низькі надходження у січні.

Так, сукупний імпорт з початку року не перевищує 600 т, що у 4,5 рази менше за кількість імпортованої свинини у січні–лютому 2023-го.

"Хоча середня лютнева ціна закупівлі свинини на внутрішньому ринку була трохи вищою ніж у січні, ослаблений рівень котирування на м’ясну сировину вітчизняного виробництва створює „природній" економічний бар’єр для імпортної. Натомість, вітчизняна м’ясопереробка використовує українську м’ясну сировину, менше покладаючись на закордонну", - коментують в АСУ.

Українці їдять більше курятини

У 2023 році українці споживали більше м’яса птиці та яловичини, ніж у 2022-му. Якщо в минулому році ці показники були на рівні 26,2 кг та 7 кг відповідно, то в поточному вони зросли до 27 кг птиці та 7,4 кг яловичини в середньому на одну особу.

Споживання свинини при цьому знизилось – у 2023 році українці в середньому з’їли 19,8 кг свинини, тоді як у попередньому – 20,3 кг.